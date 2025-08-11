Fallece Manuel Sánchez, fundador del hotel La Polar de Gijón
"Era un gran trabajador y una buena persona", afirma la familia del gallego, de 86 años
Duelo en la hotelería gijonesa por el fallecimiento, a los 86 años de edad, de Manuel Sánchez Orois, uno de los fundadores del hotel La Polar, ubicado en Poniente. Nacido en la parroquia de Villantine, en la provincia coruñesa de Arzúa, Sánchez llegó a la ciudad en la adolescencia. "Se consideraba tanto gijonés como gallego", afirmó ayer su mujer, Adela Vincelle, propietaria de La Polar, que abrió sus puertas en 2003.
La familia residió en las calles Quevedo y Aguado antes de instalarse en el piso superior del hotel, en la avenida de José Manuel Palacio. Manuel Sánchez trabajó la mayor parte de su trayectoria como autónomo en cocinas asturianas. "Era un manitas para todo", reivindicó Adela Vincelle, que además estuvo durante tres décadas en la recepción del desaparecido hotel León. En 2003, tras adquirir los bajos y la primera planta de un edificio de Poniente, echó a andar La Polar, impulsado por el matrimonio y su hijo Óscar.
Adela Vincelle definió a su difunto marido como "un gran trabajador", al que familiares y amigos recordarán como "una buena persona", aunque "tenía su genio, como todo el mundo", subrayó Vincelle, que siempre mostró especial interés en gestionar un hotel por su experiencia en ese campo. La Polar, entre otras distinciones, recibió el pasado año el "Biosphere Sustainable", reconocimiento por sus buenas prácticas en materia de sostenibilidad.
La celebración de la palabra de cuerpo presente, en el tanatorio de Cabueñes, tendrá lugar hoy, a las 17.00 horas. A continuación, los restos mortales de Manuel Sánchez Orois serán incinerados.
