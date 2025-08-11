Gijón aguanta por Don Patricio: una hora de espera por problemas no puede con la fidelidad de sus fans

Aunque no quería, Don Patricio se hizo de rogar ayer en la playa de Poniente de Gijón. Tras varios intentos para hacer sonar la música con puntualidad, un serio problema técnico retrasó el inicio oficial de la actuación del canario durante más de una hora. "Gracias por la espera, Gijón; hay veces que hay que tener paciencia con estas cosas", se disculpó el cantante.

Las luces habían encendido a la hora y la banda comenzó a tocar con aparente normalidad, pero en un primer intento el escenario se volvió a negro y el sonido enmudeció. La megafonía señaló la existencia de "problemas técnicos", pero el público llegó a impacientarse. El artista incluso salió al escenario en un intento de reanudar el espectáculo, pero no se le escuchaba. Durante la espera se cantó de todo, el himno de Asturias, el del Sporting, cánticos en contra del Oviedo y hasta el cumpleaños feliz.

Y al fin pudo actuar

Finalmente, tras más de una hora de parón, el canario salió con todo al escenario, dispuesto a recompensar la espera a los muchos fieles que aguardaron en Poniente. Algunos de los primeros temas en sonar fueron "¿Como te va, querida?", "Me gusta" y "Casa sola".

Lo que se evidenció en su concierto fue la enorme legión de fans con la que cuenta en Asturias, los cuales tenían claro cuál iba a ser el momento de la velada: "’Contando Lunares’ nos pegó fuerte en su día, y nunca la vi en directo", contaba Carlota Garrido momentos antes del comienzo. Aitor Castro y Amaia Fernández no podían ocultar su emoción, especialmente, tras el reciente anuncio que hizo el cantante en sus redes sobre la vuelta del grupo "Loco Playa", conformado por su paisanos Borja Buche, "Bejo" y Uge Fernández y el propio artista. "Le conocimos con ‘Loco Playa’, y desde entonces le seguimos la pista", comentaron. Aurora Carril, Alfredo Nava, María Nava y Jorge Quintela, destacaron su entusiasmo por la cita, ya que se guardaron la "espinita" de no haberlo podido ver hace años en Gijón por un viaje. Aunque en esta ocasión, dado el retraso del concierto, este fue algo más breve de lo esperado.

Sonaron ayer en Poniente otros éxitos como "Lola Bunny", "Vuelvo" "En otra historia". Patricio Martín, más conocido como Don Patricio, que por fin pudo arrancar lo que fue una noche memorable. El rapero es uno de los grandes representantes de la escena canaria de la última década, una de las grandes canteras de los últimos tiempos en el panorama nacional con el movimiento artístico "922-928".

Su consolidación como estrella del rap llegaría con el lanzamiento del álbum "La Dura Vida del Joven Rapero", de 2019. Tras el éxito de este trabajo, "Donpa", como le llaman sus seguidores, consiguió hacerse un hueco entre los más grandes de nuestros artistas, consiguiendo estar presente en grandes discos a través de colaboraciones con gigantes de la industria española, como Cruz Cafuné, Rels B y Lola Índigo.