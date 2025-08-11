Una persecución a toda velocidad tras un robo frustrado en Gijón: así fue la detención de seis personas que estaban sustrayendo cobre

Un robo frustrado que terminó en una persecución de película. La madrugada del pasado viernes seis personas fueron detenidas tras ser detectados accediendo a las instalaciones de Repsol en Aboño, Gijón. Los ladrones, tres de ellos menores de edad, fueron detectados, sobre las 02.00 horas, por las cámaras de seguridad del recinto, personándose en el acto varias patrullas de la Policía Nacional que les pillaron en pleno asalto.

Fueron los propios vigilantes de seguridad los que alertaron a los agentes de que habían visto a varias personas sospechosas merodear por la zona, estando tres de ellas en el interior de las instalaciones a la altura del apeadero de Aboño. Mientras una dotación de agentes revisaba las cámaras de seguridad, comprobando que efectivamente en ese momento se encontraban varias personas en su interior, otra patrulla se desplazaba al lugar, encontrándose en el camino de Aboño con un vehículo sospechoso.

Después de comprobar que no era robado ni que tenía ocupantes, continuaron hacia la gasolinera. No obstante, mientras se procedía al registro de las instalaciones, se percataron como el vehículo anteriormente identificado, emprendía una huida a toda velocidad y dando comienzo una persecución por la carretera GI-1 y, posteriormente, por la autopista AS-19 dirección Avilés.

Llaves inglesas, piquetas o taladros para extraer cobre

La persecución policial llegó hasta la rotonda de Tabaza, donde el vehículo se desvió de la autopista para estacionar en un aparcamiento cercano con intención de despistar a los agentes, un plan fallido, ya que fueron inmediatamente apresados. En el coche se encontraban seis personas (tres menores) que opusieron resistencia a la detención.

Los agentes procedieron al registro del interior del vehículo donde hallaron varias llaves inglesas, piquetas, un taladro, cinceles, martillos y varios destornilladores, herramientas utilizadas para acceder al recinto y robar el material.

A la mañana siguiente, se investigó la zona de la gasolinera de Repsol donde se encontraron más herramientas desperdigadas por la zona y que sirvieron para acceder al lugar, así como 50 metros de cable de 44 mm de sección de cobre, escondido por los detenidos al verse sorprendidos por los policías. En un primer momento, se valoran los daños en 8.000 euros. Una vez finalizado el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia.