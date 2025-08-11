El Puerto instalará paneles solares para reducir su huella de carbono

Ademas de la producción renovable de parte de la energía que consume, El Musel reducirá emisiones de barcos electrificando muelles

Una vista aérea del puerto de El Musel. | DAVID CABO

Una vista aérea del puerto de El Musel. | DAVID CABO

Manuel Castro

Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón proyecta destinar parte de sus inversiones en los próximos años a dos medidas de electrificación con un impacto directo en el medio ambiente. Una de ellas es la instalación de paneles fotovoltaicos, que reducirán la huella de carbono del Puerto gijonés, al abastecerlo de parte de la energía que precisa mediante una fuente renovable, contribuyendo también a un ahorro de costes.

La segunda de esas medidas son las inversiones destinadas a la electrificación de muelles, para que los barcos puedan disponer de energía mientras permanecen en el Puerto sin necesidad de generarla quemando combustible, con las consiguientes emisiones contaminantes a la atmósfera de los buques atracados en las instalaciones portuarias.

Esta electrificación de muelles deriva de directrices europeas y es algo que están obligados a ir implementando las distintas autoridades portuarias españolas, incluidas las asturianas.

Aerogenerador

La obtención de energía a partir de fuentes renovables, como son los planes portuarios para instalar paneles solares, es una decisión propia del Puerto. El recurso a la energía solar no es la primera idea para autoabastecimiento energético que ha surgido en El Musel, que en su día también llegó a sopesar la posibilidad de instalar un aerogenerador propio en el terrenos del Puerto.

Además de la Autoridad Portuaria, empresas privadas también han estado sopesando la viabilidad de instalar aerogeneradores en El Musel. Una de ellas en el agua, próximos a la escollera que separa al Dique Príncipe de Asturias de la dársena exterior, la de la ampliación portuaria. Otra de las empresas que han analizado la viabilidad de instalar aerogeneradores en El Musel han planteado la posibilidad de instalarlos en tierra, sobre varios de los diques del propio puerto y también en el Alto de Aboño.

La instalación de paneles fotovoltaicos para generar energía es una opción por la que están apostando numerosas empresas. Una de estas instalaciones se ha efectuado en el Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias, en el que se celebra la Feria Internacional de Muestras de Asturias, aprovechando el techo del Pabellón Central.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
  2. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  3. El 'paso decisivo' que acaba de dar Gijón para controlar el 'crecimiento descontrolado' de las colonias de gatos en Gijón: 'Es nuestra obligación legal
  4. Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
  5. Una vida viendo crecer la Feria de Muestras desde el mostrador: 'Ha ido a mejor, sobre todo las instalaciones
  6. Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente
  7. Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol
  8. Las casetas del puerto y Begoña 'maravillan' a locales y turistas

El Puerto instalará paneles solares para reducir su huella de carbono

El Puerto instalará paneles solares para reducir su huella de carbono

El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos: "Es nuestra obligación legal"

El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos: "Es nuestra obligación legal"

Una Semanona festiva y segura

Una Semanona festiva y segura

Antonio José encandila a Poniente en su concierto de Semana Grande en Gijón: "En Asturias siempre hay una magia especial"

Antonio José encandila a Poniente en su concierto de Semana Grande en Gijón: "En Asturias siempre hay una magia especial"

Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras de Gijón: "La obra de Palafox estará lista antes de Navidad, como el entorno de Naval"

Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras de Gijón: "La obra de Palafox estará lista antes de Navidad, como el entorno de Naval"

El estirón definitivo para la sidra asturiana

El estirón definitivo para la sidra asturiana

Nuevo plan de obras para ampliar caminos en El Muselín

Nuevo plan de obras para ampliar caminos en El Muselín

Ola de mejoras en la playa de Poniente de Gijón para un baño sin trabas: "Hemos avanzado mucho"

Ola de mejoras en la playa de Poniente de Gijón para un baño sin trabas: "Hemos avanzado mucho"
Tracking Pixel Contents