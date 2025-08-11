El Puerto instalará paneles solares para reducir su huella de carbono

La Autoridad Portuaria de Gijón proyecta destinar parte de sus inversiones en los próximos años a dos medidas de electrificación con un impacto directo en el medio ambiente. Una de ellas es la instalación de paneles fotovoltaicos, que reducirán la huella de carbono del Puerto gijonés, al abastecerlo de parte de la energía que precisa mediante una fuente renovable, contribuyendo también a un ahorro de costes.

La segunda de esas medidas son las inversiones destinadas a la electrificación de muelles, para que los barcos puedan disponer de energía mientras permanecen en el Puerto sin necesidad de generarla quemando combustible, con las consiguientes emisiones contaminantes a la atmósfera de los buques atracados en las instalaciones portuarias.

Esta electrificación de muelles deriva de directrices europeas y es algo que están obligados a ir implementando las distintas autoridades portuarias españolas, incluidas las asturianas.

Aerogenerador

La obtención de energía a partir de fuentes renovables, como son los planes portuarios para instalar paneles solares, es una decisión propia del Puerto. El recurso a la energía solar no es la primera idea para autoabastecimiento energético que ha surgido en El Musel, que en su día también llegó a sopesar la posibilidad de instalar un aerogenerador propio en el terrenos del Puerto.

Además de la Autoridad Portuaria, empresas privadas también han estado sopesando la viabilidad de instalar aerogeneradores en El Musel. Una de ellas en el agua, próximos a la escollera que separa al Dique Príncipe de Asturias de la dársena exterior, la de la ampliación portuaria. Otra de las empresas que han analizado la viabilidad de instalar aerogeneradores en El Musel han planteado la posibilidad de instalarlos en tierra, sobre varios de los diques del propio puerto y también en el Alto de Aboño.

La instalación de paneles fotovoltaicos para generar energía es una opción por la que están apostando numerosas empresas. Una de estas instalaciones se ha efectuado en el Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias, en el que se celebra la Feria Internacional de Muestras de Asturias, aprovechando el techo del Pabellón Central.