El BOPA publica la convocatoria para adjudicar suelo a grandes proyectos en la Zalia

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado hoy la convocatoria del procedimiento de competencia para la asignación y reserva de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), que el gobierno del Principado considera que es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico del Principado dentro del Arco Atlántico. El plazo de las empresas interesadas en obtener suelo es de tres meses desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Zalia ha dado este paso tras haber recibido cuatro cartas con manifestaciones de interés por ocupar grandes parcelas por parte de empresas. Una de ellas, que ya anunció su proyecto, es Sunwafe, que aspira a lograr 30 hectáreas. Las otras tres firmas aspiran a 45, 12 y 10 hectáreas respectivamente, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El desarrollo de la Zalia también está ligado a la actividad portuaria de El Musel.

Este proceso de competencia para la obtención de grandes parcelas, ha sido aprobado por el consejo de administración de Zalia y se desarrollará de forma abierta y transparente, resaltan desde la Consejería de Movilidad del Principado. "Está dirigido a compañías nacionales e internacionales con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, de acuerdo con lo que plantea la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER)" del Principado.

Desde la Consejería se explica que las empresas interesadas deberán presentar los siguientes documentos: documentación general del proyecto, acreditación de solvencia, propuesta de ampliación, proyecto básico visado, memoria económico-financiera detallada, estudios de viabilidad para suelo no urbanizado (si aplica).

Criterios de valoración

Para decidir las adjudicaciones, la Zalia aplicará distintos criterios, dentro de los que los de la rentabilidad de la venta del suelo para la sociedad pública sólo supondrán un 25% de la puntuación total.

Así, los criterios cuantitativos tendrán un peso del 50%. Se analizará el impacto económico del proyecto, la inversión prevista por metro cuadrado, la generación de empleo, el gasto estimado en la localidad y el plazo de inicio y puesta en marcha. Los criterios cualitativos tendrán un peso del 25% e incluyen la consideración de la iniciativa como proyecto de interés estratégico (PIER), la solvencia técnica, el grado de innovación, la integración logística (puertos y nodos), la capacidad de almacenamiento, automatización, impacto ambiental, consumo energético, uso de energías renovables y eficiencia en el uso de recursos.

La rentabilidad del suelo pesará el 25% restante, como se indicó. El precio mínimo del suelo urbanizado se fija en 102 euros por metro cuadrado, con posibilidad de ajuste de hasta el 36% según inversión, empleo y superficie solicitada. Para suelo no urbanizado, el precio mínimo será de 30 euros por metro cuadrado.

Una comisión evaluadora designada por el consejo de administración de Zalia analizará las propuestas y elevará una recomendación motivada al órgano de gobierno, priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social.

Modificación urbanística

Las empresas podrán solicitar suelo sin urbanizar en las fases 2 y 3 de la Zalia, y también en la fase 1 ya urbanizada. Los proyectos que se están planteando para la Zalia obligarán a una modificación urbanística, dado que el plan especial de Zalia se aprobó con numerosas parcelas de tamaño mucho más pequeño que las que ahora demandan las empresas, lo que obligará a modificar ese aspecto, que entre otras cosas llevará a suprimir viales secundarios internos que no resultarán necesarios.

Alejandro Calvo, primero por la derecha, junto con el viceconsejero de infraestructuras, Jorge García y la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, en el stand del Puerto de Gijón en la Feria de Muestras. / Ángel González

"Como saben, la fase I de Zalia, que suma más de 700.000 metros cuadrados urbanizados y totalmente equipados (electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones y viales), se encuentra plenamente operativa y lista para acoger nuevos proyectos", apuntan el Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

"Y mientras avanza la comercialización de la fase 1, Zalia trabaja ya en la planificación de las fases 2 y 3, cuyo desarrollo se unificará para optimizar espacio y conectividad interna. Se prevé un desarrollo adaptado a las necesidades de los proyectos industriales y logísticos seleccionados, tanto en los aspectos urbanísticos como por ejemplo en las acometidas eléctricas", agregó el Consejero.