En marcha las obras del nuevo bar del parque del Lauredal

El nuevo bar del parque del Lauredal, más cerca. Los trabajos de cimentación y acometidas en la zona donde se ubicará el negocio, cerca del área de juegos infantiles, comenzaron ayer y tienen por delante un mes como antesala a la llegada de "Terrazas del Lauredal", que ofrecerá un servicio de cafetería y bar, con 190 metros cuadrados de establecimiento y 225 metros de terraza.

Los concesionarios, Paco Álvarez –que regenta también la cafetería Mevel, en la calle Gran Capitán– y su mujer, Aylín Torres, apostarán por una construcción industrializada, por lo que el edificio se realiza en una nave. No se tratará de una obra al uso sobre el terreno. "Se acortan plazos, se ahorran costes y no se generan tantos residuos", subrayó ayer Paco Álvarez. Habrá cinco módulos, si bien, tras la colocación en su emplazamiento, faltarán todavía acoplar el mobiliario, las instalaciones eléctricas y comerciales, la ventilación y, en definitiva, lo necesario para el día a día.

Si los tiempos van según lo previsto, la idea pasa por abrir al público en dos o tres meses. La intención que el bar "no sea un negocio de temporada", sino que abra durante todo el año, señaló Paco Álvarez, que confía en el éxito del proyecto, principalmente por la localización del propio bar y del parque. "Hay viviendas, servicios, supermercados, pistas deportivas, el tanatorio...", afirmó el hostelero, que aseguró que las expectativas "son altas". En ese sentido, reivindicó que la zona exterior del bar "es una pasada" y que el consumo en terrazas "está en auge desde la pandemia". "Es una ubicación privilegiada", sostuvo Paco Álvarez.

"A ver si lo logramos, que la burocracia ha dado mucha guerra", bromeó Álvarez. El arranque del bar se realizará con una plantilla de siete trabajadores. Será en un lugar con mucha historia, en un inmueble cuya construcción se remonta al año 1940. En 2023 se llevó a cabo la demolición del espacio, objeto de numerosas quejas vecinales por su estado de abandono. El antiguo bar llevaba cerrado desde 2015, sin que hubiese llegado a adjudicarse a ningún arrendatario pese a que el Ayuntamiento (la anterior Corporación municipal) había impulsado varias licitaciones.

El gobierno local optó por aquel entonces por contratar el derribo del edificio. Los técnicos abogaron por la demolición total al entender que no había ningún elemento aprovechable en el mismo. El inmueble, que sufrió un incendio en 2015, tenía una superficie construida de 219 metros cuadrados en una sola planta, con una estructura prácticamente rectangular.

Los vecinos de la zona reclamaron en varias ocasiones devolverle la vida al coqueto edificio, carcomido con el tiempo por vandalismo y pintadas o por ramas de árboles que cayeron en su precario tejado. Las labores de cimentación y acometidas que empezaron ayer representan un intenso halo de esperanza para recobrar la actividad en un sitio emblemático del entorno.

Aunque faltan por ultimar detalles de cara a la puesta de largo, el planteamiento es que el establecimiento, al que todavía le quedan unos meses para ser una realidad, abra desde por la mañana hasta bien entrada la noche para otorgar un servicio integral.

La imagen corporativa y el logo ya están diseñados para cuando se ponga en marcha "Terrazas del Lauredal", que devolverá la vida al antiguo bar de un parque que, resaltó Paco Álvarez, "tiene mucha actividad y está cuidado". Decenas de mesas se dispondrán en el área exterior del negocio, que dio ayer un importante paso con el inicio de las obras que prepararán el terreno para el futuro bar.