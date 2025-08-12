"Orbital", historia del sintetizador en el concierto de la playa de Poniente

La playa de Poniente vibró ayer al ritmo de la música electrónica que regaló, por primera vez en Asturias, la banda británica "Orbital", uno de los grandes encuentros de la Semana Grande de Gijón, dentro de su gira "30 Something". Una celebración de tres décadas de música, revolución y una visión artística que nunca ha dejado de mutar. El dúo de hermanos Phil y Paul Hartnoll inició el show en la explanada de Fomento con "Choice", una de las canciones más emblemáticas de esta banda que cambió el arquetipo de la industria musical a mediados de la década de los 90.

Para muchos oyentes, el concierto de los hermanos británicos representó más que una simple actuación. La experiencia fue, así, una oportunidad única para revivir himnos como "Dirty Rat", o "Belfast", entre otros temas, que marcaron a una generación y a sus descendientes, y que aún hoy siguen sonando con fuerza en festivales de todo el mundo, y ayer, en la capital marítima de Asturias.