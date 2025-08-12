"Orbital", historia del sintetizador en el concierto de la playa de Poniente
La banda británica debuta en Gijón y entusiasma al público por Semana Grande con sus grandes himnos electrónicos
Amaia Recalde
La playa de Poniente vibró ayer al ritmo de la música electrónica que regaló, por primera vez en Asturias, la banda británica "Orbital", uno de los grandes encuentros de la Semana Grande de Gijón, dentro de su gira "30 Something". Una celebración de tres décadas de música, revolución y una visión artística que nunca ha dejado de mutar. El dúo de hermanos Phil y Paul Hartnoll inició el show en la explanada de Fomento con "Choice", una de las canciones más emblemáticas de esta banda que cambió el arquetipo de la industria musical a mediados de la década de los 90.
Para muchos oyentes, el concierto de los hermanos británicos representó más que una simple actuación. La experiencia fue, así, una oportunidad única para revivir himnos como "Dirty Rat", o "Belfast", entre otros temas, que marcaron a una generación y a sus descendientes, y que aún hoy siguen sonando con fuerza en festivales de todo el mundo, y ayer, en la capital marítima de Asturias.
- Tensa intervención policial en Gijón: media hora de conversación para que un joven se bajase de una grúa
- El 'paso decisivo' que acaba de dar Gijón para controlar el 'crecimiento descontrolado' de las colonias de gatos en Gijón: 'Es nuestra obligación legal
- Rock y risas, la receta de los 'Mojinos Escozíos' en la plaza Mayor de Gijón: '¿A quién le gustan las viejas?
- Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
- Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente
- Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol
- Gijón aguanta por Don Patricio: una hora de espera por problemas no puede con la fidelidad de sus fans
- La Semana Grande ya llena Gijón y esta es la sensación de quienes la disfrutan: 'Una ciudad que maravilla