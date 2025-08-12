Susana Acle, veterinaria del Bioparc Acuario de Gijón: "Gijón está hasta arriba, presta ver ese ambientazo"

-¿Con estos calores el mejor sitio para vivir es una piña debajo del mar?

-Hombre, en el mar es que se está muy a gusto (risas). Me encanta bañarme todos los días si puedo, aunque haga malo. Tener el Cantábrico es uno de los lujos de Gijón.

-¿Todo el año?

-Si se puede arranco en mayo y ahora hasta noviembre te puedes bañar, porque el agua está más caliente, pero, sobre todo, hace más bueno fuera.

-Cuidado con las medusas.

-Hay que tener cuidado en general. Sí, en el mar hay bichos, pero es que estaban antes que nosotros. Ya había medusas, es verdad que no tantas como ahora, pero es que ahora nos fijamos más que antes. Igual con las carabelas portuguesas. Todo esto es consecuencia de lo que hemos provocado nosotros mismos, del cambio climático. Debemos adaptarnos y acostumbrarnos.

-Con tanta gente en las playas gijonesas ¿hay sitio para bañarse?.

-Siempre hay sitio, hombre. Gijón está hasta arriba, pero también presta ver ese ambientazo.

-Se cumplen 50 años de la película "Tiburón", pero resulta que ahora las malas son las orcas. ¿Nos quiso engañar el cine con "Liberad a Willy"?

-El cine tiene la culpa (risas). No son malos ni los tiburones ni las orcas, pero es que Spielberg lo hizo muy bien para conseguir ese objetivo. Aquí en el Cantábrico tenemos tiburones y no nos hacen nada, al revés, suelen ser huidizos. No comen personas, no les interesamos (risas). Debemos cambiar el chip de que todos los animales nos quieren atacar. Tampoco las medusas, estas que vemos ahora, que son urticantes, ellas lo utilizan para cazar.

-Somos un daño colateral, vamos.

-Pues un poco sí.

-Pero entre los pescadores y barcos de recreo hay temor por los ataques.

-Es verdad sí, pero es que cada vez nos metemos más en el mar y hacemos más actividades. Por eso chocamos con ellas. Cada animal reacciona de una forma. Las orcas son animales inteligentes, pero todavía no hemos entendido bien por qué lo hacen. No sabemos por qué están actuando así. Pero no podemos olvidar que somos nosotros los que entramos en su medio.

-¿Los niños están más concienciados que los adultos?

-Creo que sí. Lo veo en mi casa. Mis niños, que han venido a los campamentos del Acuario siempre, te advierten cada vez que reciclas algo mal y lo pones en el sitio equivocado (risas). Es que los niños mandan mucho en sus casas. Captan el mensaje rápido.

-¿Tiene sitio fijo para los Fuegos?

-Cada año exploramos. Es día de la fiesta, siempre hay que reunirse con amigos y donde cuadra los vemos.

-¿Come pescado?

-Es fundamental en la dieta. Claro que como pescado. Los de aquí son pacientes, pero los de fuera están muy ricos (risas).

-¿Cómo va el centro de recuperación de animales en el Acuario?

-Bien, ahora tenemos dos tortugas marinas. En breve las sacaremos el barco para que salgan de la costa. La primera tortuga que tuvimos, a la que le quitamos una aleta, le pusimos un dispositivo para saber por dónde iba. Está ya por Baleares, casi bajó a Canarias y pasó cerca de Argelia... Y en menos de un año. Es una campeona.

-¿A los peces les molestan los conciertos en Poniente?

-De los primeros años teníamos más susto por las vibraciones, pero no hemos notado ningún problema..

-¿Que le dice a quien quiere cerrar acuarios y zoos?

-Aquí viven muy bien. Siempre que se cumpla la legalidad, los acuarios y zoos sirven para conservar, divulgar y educar. Nuestra función es importantísima para todo eso. Tener animales en estas condiciones nos da una serie de datos para que podemos extrapolar a poblaciones de animales salvajes. Incluso para hacer estudios, como ahora con las carabelas portuguesas… Estamos intentando conocer datos de ellas, porque se tienen poco. Es importante a nivel científico y también social. Todo lo que podamos contribuir con la ciencia y la educación nos encanta.

-¿Pasea algo por la Feria?

-Hay que sacar tiempo de donde sea. Aunque se a merendar a ultima hora. Es una cita que no puede faltar.

-¿Trabajando se puede disfrutar de la Semana Grande?

-Es agotador (risas), pero hay que hacer un esfuerzo. El verano en Gijón es muy prestoso, aunque luego se vaya con ojeras a trabajar.

-¿Qué me dice de los toros?

-Ahí ya me apunto menos. Sí que he do, porque mi familia es de origen salmantino y lo tengo metido. Entiendo que pueda gustar la parte bonita, pero a mí me resulta complicado.