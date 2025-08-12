Urbanismo no puede precisar el tiempo necesario para una modificación urbanística de la Zalia al desconocer los cambios que se plantean

El concejal de urbanismo y portavoz del gobierno local de Gijón, el forista Jesús Martínez Salvador declinó dar una estimación del plazo necesario que requerirá una modificación urbanística para adecuar el planeamiento vigente para la Zalia a los cambios que previsiblemente haya que acometer en el mismo para que pueda dar cabida a los grandes proyectos de inversión, tras la apertura de un proceso competitivo por parte del Principado para adjudicar el suelo después de haber recibido cartas de interés de cuatro empresas por ocupar 45, 30, 12 y 10 hectáreas, respectivamente, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA. No se pronunció al respecto debido a que "es complicado poner una fecha cuando no tenemos un nivel de información no demasiado elevado" de las modificaciones que se están planteando.

El plan especial de la Zalia, aprobado en 2007 y modificado en 2017, contempla numerosas parcelas de mucho menor tamaño que las que previsiblemente necesitarán las empresas que concurran al proceso de competencia abierto por el Principado. Además, también hará falta modificar algún equipamiento previsto, tal como informó este diario.

Preguntado por el cambio en el tamaño de las parcelas, suprimiendo viales secundarios, Martínez Salvador indicó que "eso puede ser una redelimitación de los espacios, pero depende del alcance", para conocer el plazo necesario para tramitar esa modificación. "En términos general es complicado poner plazos, porque cada modificación es diferente al resto. De momento no tenemos más información".

El edil de urbanismo y portavoz del gobierno local, señaló que el Ayuntamiento mantiene comunicación con las consejerías del Principado "cuando hay proyectos industriales que están en un proceso en el que estamos en fase de concreción, pues hay comunicación, como se ha visto con la adquisición del Tallerón por parte de Indra. En el momento actual, para la Zalia, no nos consta que haya ninguna iniciativa que esté suficientemente madura, porque como todos sabemos ni siquiera hay una subestación eléctrica para una industria que necesite un consumo eléctrico normal, ya no voy a decir electrointensivo. Yo creo que lo que tocaría es centrar esfuerzos en solucionar ese déficit de una vez y que, al final, se pueda hacer un despliegue industrial en la Zalia importante".

El concejal de Foro Asturias también indicó que "nosotros desde el Ayuntamiento, de una manera regular y recurrente tenemos reuniones con empresas que están interesadas en venir a Gijón. La Zalia es siempre uno de los emplazamientos que evidentemente se valora, y, de momento, teniendo en cuenta que es una zona industrial, a nosotros no nos consta ninguna propuesta que requiera de ninguna modificación de planeamiento. Alguna requerirá un estudio de implantación, un estudio de detalle, lo normal y lo habitual".

Pumariega

La vicealcaldesa de Gijón, edil de economía y representante del Ayuntamiento en la Zalia, Ángela Pumariega, del PP, ya había señalado recientemente durante una visita a la Feria de Muestras que el Ayuntamiento facilitará las modificaciones urbanísticas que sean necesarias en la Zalia. "Desde el Ayuntamiento siempre hemos puesto la mano tendida y, en el caso de que haya movimientos urbanísticos y que haya que urbanizar la zona, pues desde luego que tenemos previsto un equipo de trabajo", aseguró Pumariega, que prometió que el Consistorio "estará a disposición cuando haya algún movimiento y algún avance que necesiten la ayuda municipal" para afianzar los proyectos en marcha.

Añadió la Vicealcaldesa que por ahora está todo pendiente de que cuajen esos proyectos con "reservas firmes" de terreno. "Por lo tanto, cuando haya esas reservas, que sean firmes y que estén claras, desde luego las fases de urbanización tienen que ir adaptadas a lo que necesiten las empresas", agregó la Vicealcaldesa.