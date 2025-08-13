Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: "Es algo grandioso"

Por una noche, Poniente sonó al Gijón de los grandes conciertos, aquel que saltó con los Rolling Stones, bailó con Dire Straits, vibró con Bruce Springsteen y se emocionó con Tina Turner. Podrá ser la nostalgia, pero la visita de Bonnie Tyler revivió aquel espíritu de la ciudad que llegó a ser ruta indispensable de los grandes artistas mundiales. "La primera dama del rock" se presentaba en la Semana Grande como cabeza de cartel. Con una trayectoria de cinco décadas y clásicos que rompieron todas las listas musicales en los 80 y 90, pocos esperaban a estas alturas que la cantante galesa actuara en la ciudad. Pero lo hizo y con nota.

Su inconfundible voz rasgada mantiene el ímpetu de siempre. Una "Natural Force", como reza su segunda álbum de estudio, que alteró el estado de los presentes en la explanada de Poniente. Volvió a sonar en la capital de la Costa Verde, más de 30 años después "The Best". En aquella ocasión fue Tina Turner la que entonó en El Molinón el tema que había grabado por primera vez Tyler. No faltaron otros dos clásicos como "It’s a Heartache" o el inconfundible "Total Eclipse of the Heart", el momento más esperado de la velada sin duda. Tampoco se dejó su versión de "Have you ever seen the rain" del grupo Credence Clearwater Revival.

El espectacular concierto de Bonnie Tyler en Gijón (en imágenes) / Ángel González

La magia de Bonnie Tyler acabó por encandilar a los seguidores de toda la vida y a los que desconocían la trayectoria de la cantante, pero que presenciaron uno de los conciertos más especiales de las fiestas de Begoña. La galesa de voz inconfundible personificó ayer un homenaje a todos los grandes artistas que en algún momento, hicieron de Gijón una de las capitales nacionales de la música.

En primera fila y desde las cinco de la tarde. Sin creerse lo que iba a ver seis horas después Sara Aparicio aguardaba. "Cuando salió el cartel y vi que venía era algo que no me lo creía. Iba a ir a verla pagando a Madrid y me encuentro con esto, comentó Aparicio. A su lado, la italiana Laura Cuerci soltaba un expontáneo, "¡Vaya sorpresa!". En sus vacaciones por Gijón se encontró con que coincidía el concierto de Bonnie Tyler y no dudó en acudir. "Vengo desde Milán y no dudé", aseguró. "Es algo grandioso, esa voz desgarrada y la presencia en el escenario es única", detalló, por su parte, Solina Álvarez, que acudió junto con su amiga Gloria Romero. "Con la edad que tiene, venir aquí a Gijón y cantar a este nivel tiene mucho mérito", alabó por su parte Romero.

"De toda la vida. Es una figura mítica", reconocía Alberto Rodríguez que evocaba a aquella época de los grandes conciertos. "esto ya no se suele ver, visto el panorama musical actual quedan pocas leyendas como ella", añadió Rodríguez. "Sin duda está al nivel de los grandes solistas que han venido aquí", fue la apreciación de Luis García. "He visto grupos muy buenos, pero no tienen la leyenda ni el nombre de Bonnie Tyler", mencionó, por su parte, Guillermo Queipo, que estaba esperando escuchar "Holding Out for a Hero", canción que aparecía en la mítica película "Footloose".

Manos al aire, gargantas a pleno rendimiento y cámaras para capturar el momento fueron la tónica del concierto. También los hubo como Harold Otero que en primera fila posaba con un retrato de Bonnie Tyler pintado a mano. "Quiero que se lo quedé", deseaba el fanático. Un concierto para dar y recibir que quedó en la retina de miles de gijoneses, marcando una nueva página musical en la ciudad.