El plan de Naval Azul prevé un estudio para no afectar al tráfico y al peatón

La adecuación provisional de Naval Azul tendrá en cuenta al tráfico rodado y al de viandantes durante la ejecución de su proyecto transitorio. En concreto, será "un estudio previo de la circulación viaria y tránsito peatonal" para organizar las obras y causar "el menor perjuicio posible" a vehículos y viandantes, tal como contempla el informe del Ayuntamiento de Gijón sobre el plan recogido en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La actuación se incluye en el ya conocido proceso a ejecutar en dos fases y que señala en el calendario su culminación antes de las fechas navideñas. A su vez, el documento fija la Travesía del Mar como única vía de llegada de materiales y donde se derribará un muro para "integrar todos los espacios" del nuevo ámbito portuario.

La demolición de dicha empalizada se trata de una intervención que el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, ya avanzó hace escasos días en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. El edil explicó que la desaparición de esta barrera permitirá unir el parque de la zona y el nuevo complejo litoral al habilitarse uno de los accesos al futuro paseo marítimo, en concreto el que quedará más al oeste.

En cuanto al punto que abre esta información, el del estudio de tráfico y tránsito peatonal, la cronología conocida hace pensar que se hará previamente a los trabajos más intensos. Aunque el informe no detalla la metodología, este tipo de análisis suele incluir mediciones de flujos, identificación de puntos conflictivos y ajuste de horarios para las maniobras de transporte de material. El plan concentra la entrada de camiones por la Travesía del Mar, que a tenor de los técnicos parece haber sido considerada el corredor más adecuado para canalizar la logística sin extender afecciones a otras vías del barrio.

Respecto al desmantelamiento del muro en esa calle, la medida busca abrir el espacio portuario al parque y al tejido residencial próximo, eliminando una barrera que durante años limitó la relación del barrio de El Natahoyo con el litoral, para permitir la continuidad peatonal y visual hacia el nuevo paseo. Vecinos consultados en la zona definen a su barrio como "la verdadera zona costera de Gijón" –aunque "creció de espaldas al mar"– y tienen la "esperanza" de "volver a ver" la orilla gijonesa desde sus calles. En Travesía del Mar, ya señalaban el potencial de las antiguas naves y talleres y ven el paseo como tractor de atracción residencial.

Una actuación en dos fases

La primera de las dos fases del proyecto provisional ya está en marcha. En concreto, a cargo de la constructora Dragados, adjudicataria de la ampliación del Parque Tecnológico y que trabaja en plena Avenida de la Agropecuaria. La compañía traslada desde esos terrenos 3.500 toneladas de relleno para modelar las zonas verdes y sumará otras 7.500 toneladas de tierra vegetal para cubrirlas y sembrar. En total, 11.000 toneladas de material que permitirán que el proceso sea más rápido y ágil, al no ser necesario movilizar material procedente de otras zonas más lejanas.

El pistoletazo de salida de la segunda etapa es inminente: arrancará el día 18 de agosto, tras la Semana Grande. Correrá a cargo de Alvargonzález Contratas, empresa adjudicataria del servicio de conservación viaria del municipio desde hace varios ejercicios y responsable, también, de la adecuación provisional de Naval Azul. Esta sucesiva fase incluye la canalización de las redes de alumbrado, riego y pluviales, la extensión y compactado de la tierra vegetal, el pavimentado y la colocación de mobiliario, que tendrán aprovechamiento posterior para la reforma definitiva. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses, con el ya citado horizonte de que las obras se concluyan antes de que finalice el presente curso.

A su vez, y en paralelo, la misma compañía moldeará la reforma de la calle Palafox, que se configurará como el itinerario de acceso este a Naval Azul. Alvargonzález dotará a la vía, hasta ahora no tenida en cuenta dentro del callejero de la villa marítima debido a su configuración, con una nueva acera para los viandantes, además de proceder a la instalación de las luminarias públicas pertinentes. Se tratará de una obra "breve", de "tan solo un mes", precisó también el concejal de Infraestructuras en el diálogo con este diario.

El pasado 19 de junio, el gobierno local presentó el diseño de esta adecuación transitoria, valorada en 800.000 euros. Durante aquel acto, la alcaldesa, Carmen Moriyón, –junto al propio Villoria y al 2.º teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo, el también forista Jesús Martínez Salvador– subrayó que abrir este frente marítimo es "es el inicio de la mayor transformación de la zona oeste desde la construcción de las playas de Poniente y El Arbeyal".

El plan permitirá que, a finales de año, parte del antiguo astillero se abra al uso ciudadano como paseo público mientras se tramita el plan especial. El diseño prevé dos recorridos peatonales paralelos de este a oeste: uno junto a la lámina de agua y otro, más protegido, hacia el interior, pensado para días de mal tiempo. Ambos sumarán 900 metros, con caminos de siete metros de ancho, iluminados y libres de barreras arquitectónicas.

27.200 metros cuadrados

En total, se urbanizarán 27.200 metros cuadrados, de los que 19.700 se destinarán a zonas verdes con pendientes suaves y plantaciones de arbustos y hortensias, y 7.500 a sendas de hormigón. Se colocarán unos 80 bancos, muchos de ellos orientados al mar, y una barandilla de diseño minimalista para separar el paseo del agua. El mobiliario se fabricará con materiales resistentes a los elementos.