Un nuevo avance en la llegada de grandes proyectos a Gijón: Sunwafe ya solicita que le apliquen la ley que agiliza los trámites

La empresa Sunwafe presentó este miércoles ante la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado su proyecto para la Zalia como un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), según anunció hoy durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) el consejero Borja Sánchez.

Que aplique la ley autonómica de proyectos estratégicos, como ha solicitado ahora Sunwafe, supone una mayor agilidad en la tramitación administrativa, lo que permite acelerar su implantación. Los proyectos PIER se tramitan tanto por la administración autonómica asturiana como por los concejos, en este caso el de Gijón, por el procedimiento de urgencia, para lo cual se reducirán los plazos a la mitad.

Además, a los proyectos PIER se les podrá conferir al proyecto la declaración de utilidad pública o interés social, así como la compatibilidad urbanística conforme a lo establecido en la ordenación urbanística y territorial, sin perjuicio de las tramitaciones ambientales y otras autorizaciones exigibles. También tendrán un trato preferente en líneas de financiación del Principado.

Sunwafe aspira a adquirir 30 hectáreas de suelo en la Zalia, para construir su planta para la producción de obleas de silicio, un componente que se emplea en la fabricación de paneles fotovoltaicos. La empresa proyecta invertir 670 millones de euros y crear 2.600 empleos. Su proyecto cuenta con 200 millones de subvenciones europeas.

Borja Sánchez, en primer término a la derecha, es recibido por el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, hoy a la entrada de la Feria de Muestras. / Ángel González

El de Sunwafe es uno de los cuatro grandes proyectos que se han interesado por establecerse en la Zalia. La sociedad pública, cuyo accionista principal es el Principado de Asturias y de la que también forman parte el Ayuntamiento de Gijón, los puertos de Gijón y Avilés y el ayuntamiento avilesino, acaba de abrir un proceso de competencia para recibir solicitudes formales de ese suelo público y proceder a su adjudicación. Algo que ha hecho tras recibir cartas de interés de cuatro empresas por parcelas de 45, 30, 12 y 10 hectáreas, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Uno de estos proyectos, el de Sunwafe, ya fue anunciado públicamente por la compañía el año pasado. Los otros tres permanecen sin desvelar.

Borja Sánchez hizo referencia ayer a las "muchísimas oportunidades nuevas para Asturias", en términos generales, apuntando que las "inversiones se irán sustanciando en los próximos meses".

Costco

Otro de los proyectos de inversión que se plantean para Asturias es el de Costco, en Siero, sobre el que este miércoles el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero señaló que Asturias no puede permitirse el lujo de "rechazar una actividad productiva".

Una opinión con la que coincidió Borja Sánchez. "Los proyectos analizamos muy bien desde los parámetros de que tipo de empleo van a crear, qué tipo de empleo van a inducir, y en ese sentido la Asturias de 2025 no es la Asturias de 2007. La de ahora es una Asturias que económicamente tiene un tejido mucho más diverso y que hay líneas de negocio, como puede ser la de Costco, que ahora interesan a Asturias y le interesan establecerse y que en ningún caso representan una competencia directa, sino que vienen a complementar un tejido que cada vez es más diverso y más enfocado no sólo al tema industrial, sino también a dar servicio a esas empresas y a esas industrias y también a la ciudadanía, que es lo que viene a hace Costco, que es un comercio mayorista".

Actualmente, la Consejería está analizando, desde el punto de vista legal, cuáles son los requerimientos de inversión y de empleo y "próximamente publicaremos cuál es nuestra decisión al respecto" sobre su declaración como proyecto estratégico para Asturias, tal como ha solicitado la multinacional estadounidense.