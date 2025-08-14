El Puerto invertirá 42.000 euros en nuevas pasarelas
El aumento de las escalas de cruceros en los últimos años motiva el refuerzo, ya en licitación
La Autoridad Portuaria de Gijón ha lanzado una licitación para la adjudicación de dos nuevas pasarelas, similares a las ya existentes, con el objetivo de hacer frente al aumento de las escalas cruceristas de estos últimos años. Según se recoge en los pliegos, el Puerto de Gijón tiene confirmadas 36 escalas de cruceros, y se prevé que la cifra aumente a 49 el próximo año, lo que supondría un récord histórico. Cabe recordar que en 2021 el puerto incorporó una segunda pasarela de tamaño similar a la primera y que, sin embargo, esta medida resulta ahora insuficiente frente a la creciente demanda. Como consecuencia, la Autoridad Portuaria de Gijón ve necesaria aumentar su capacidad, ofreciendo un presupuesto que ronda los 42.000 euros, con un plazo para la ejecución de dos meses. El tamaño exigido para los nuevos suministros es de 16 metro de largo y 1,5 metros de ancho para una de las infraestructuras, y de 16 metros de largo y 1,633 metros de ancho para la segunda.
