A prisión el sospechoso de violar a una joven francesa en la playa de Poniente de Gijón, el detenido niega los hechos

El detenido por haber violado de madrugada esta semana a una joven francesa en el entorno de Poniente es un joven de 21 años que, tras pasar ayer a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional. El varón, sin embargo, niega las acusaciones y asegura que las relaciones fueron consentidas. El caso, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, sigue bajo investigación y la presunta víctima, que tiene 19 años, ya ha regresado a su país de origen.

Los hechos que se investigan ocurrieron en la madrugada del martes al miércoles en el entorno de Poniente, y las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que víctima y agresor aportan versiones contradictorias. La mujer, tal y como ya ha señalado este diario, aseguró haber conocido al joven, con quien no tenía ninguna relación previa, en una discoteca aquella misma noche. Hasta esta parte del relato ambos coinciden y se trata, además, de un dato constatado: la imagen de ambos fue recogida por las cámaras de seguridad entrando al local de copas por separado.

A partir de este momento, sin embargo, las explicaciones difieren. La joven francesa asegura que, tras conocer al varón dentro de la discoteca, éste la obligó a salir al exterior e ir hasta el entorno de la playa, y asegura que allí ocurrió la agresión sexual. Así se lo contó horas después a los sanitarios y agentes que la atendieron. Para entonces ella esperaba sentada en uno de los bancos del paseo.

El sospechoso, por su parte, asegura que la salida hasta la playa fue consentida, y que también lo fueron las relaciones sexuales mantenidas después. Asegura que antes de escaparse al arenal estuvieron juntos en una zona VIP del local hostelero.

Recurso contra el ingreso en prisión

El ingreso en prisión provisional fue decretado por la jueza de guardia y acuerdo a la petición de la acusación particular que representa a la víctima. Según ha podido saber este periódico, Fiscalía no había solicitado el ingreso en prisión, sino la libertad vigilada hacia el sospechoso. Las fuentes consultadas señalan también que la representación letrada del ahora encarcelado va a recurrir este auto de ingreso en prisión por considerar que no hay pruebas que justifiquen una medida preventiva de este calibre.

La joven, por su parte, ya está de regreso en Francia y no habla bien castellano. Cuando fue atendida por policías y sanitarios, de hecho, tuvo la ayuda de otro hombre, presumiblemente un conocido de ella, que la ayudó a traducir sus explicaciones al español. Tras ese primer testimonio –y ella desde el primer momento aseguró haber sido víctima de una agresión sexual–, la investigación de la Policía Nacional fue rápida: los agentes realizaron un primer barrido aquella misma madrugada por locales de ocio del entorno para tratar de dar con el sospechoso y de acuerdo a la descripción de éste que había aportado la víctima.

Ese intento inicial de búsqueda fue infructuoso, algo esperable si se tiene en cuenta que durante toda esta semana la afluencia de personas en locales de ocio nocturno ha sido muy elevada. Las pesquisas policiales, por lo tanto, continuaron, incluyéndose entre ellas el contacto con los negocios hosteleros de la zona para acceder a las grabaciones de sus cámaras de seguridad, especialmente aquellas que cubriesen el entorno del arenal de Poniente. La gestión fue ágil y este jueves por la mañana, de hecho, la petición ya había sido trasladada a varios de los negocios de la zona, que accedieron a facilitar la información requerida.

Fue así como, finalmente, y tal y como señaló también ya este periódico, la Policía Nacional pudo identificar al sospechoso, dar con su paradero y proceder a su arresto durante la jornada del mismo jueves. Con el joven ahora en prisión, la investigación policial continúa.