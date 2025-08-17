El grupo "Radar" cierra los conciertos en Poniente

El grupo "Radar" puso ayer el broche de oro a las jornadas con conciertos frente al arenal de Poniente con motivo de la Semana Grande. Fueron muchos los gijoneses y visitantes que ayer se acercaron a la explanada de Poniente para disfrutar de un recital repleto de ritmo y un repertorio de canciones variado. En la imagen, un momento del concierto.

