El grupo "Radar" cierra los conciertos en Poniente
El grupo "Radar" puso ayer el broche de oro a las jornadas con conciertos frente al arenal de Poniente con motivo de la Semana Grande. Fueron muchos los gijoneses y visitantes que ayer se acercaron a la explanada de Poniente para disfrutar de un recital repleto de ritmo y un repertorio de canciones variado. En la imagen, un momento del concierto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
- A prisión el sospechoso de violar a una joven francesa en la playa de Poniente de Gijón, el detenido niega los hechos
- Gijón firma en pólvora la Noche de los Fuegos más potente: así se vistió de color el cielo de San Lorenzo, Poniente y el puerto
- Violeta Gómez, ‘la Monrolla’, cigarrera de Cimavilla: 'Va a llegar el momento de que los vecinos no vamos a poder subir al barrio
- Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
- El pop de Abraham Mateo prendió en Poniente, que se convirtió en una auténtica pista de baile: así fue el concierto del gaditano