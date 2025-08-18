El interés empresarial por implantarse en grandes parcelas de la Zalia la saca de un letargo de una década

El objetivo de la UE de reducir su dependencia de China en la fabricación de paneles solares es lo que está detrás del primer gran proyecto que aspira a instalarse en la Zalia, el de Sunwafe, que prevé alcanzar una inversión de 1.400 millones de euros en varias fases y crear 2.600 empleos para fabricar obleas de silicio, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Sunwafe aspira a hacerse con 30 hectáreas en la Zalia, un emplazamiento estratégico por su vinculación a El Musel, parte de la red básica europea de transporte. Se trata de uno de los cuatro grandes proyectos que han mostrado interés por instalarse en San Andrés de los Tacones. Los otros aspiran a 45, 12 y 10 hectáreas. Es el despertar de la Zalia, después de una década aletargada por el elevado endeudamiento que llegó a soportar y las deficientes comunicaciones durante años.

Que los problemas más graves se han resuelto lo demuestra el interés de grandes empresas por establecerse en la Zalia, que aún tiene pendientes piezas para desarrollar todo su potencial.

La primera piedra de las obras de la fase 1 de la Zalia se puso el 14 de diciembre de 2010, con la previsión de que en dos años comenzaran a venderse parcelas. Un reto imposible para un área industrial al que sólo se accedía por carreteras angostas. En 2005, cuando comenzaba la obra de ampliación de El Musel, se había previsto que la Zalia contara con tres conexiones por autovía con los accesos a El Musel, la "Y" y la AS II, obras cuyo coste se estimaba en 156 millones de euros y que se iban a ejecutar mediante un peaje en la sombra. Un plan que se fue al traste después de que en 2010 la constructora que ya iba a acometer uno de esos tramos no lograra que ningún banco lo financiara.

Las obras de urbanización de la primera fase de la Zalia, 106 hectáreas brutas, se recepcionaron el 19 de febrero de 2015, con la venta de una sola parcela de 4.500 m2 a la patronal del transporte Asetra. La sociedad fue engrosando su deuda hasta los 120 millones de euros. En 2022 el Principado aprobó una ley para capitalizar su crédito y asumir la mayoría accionarial en la Zalia. El Ayuntamiento de Gijón contribuyó con la parte que le correspondía y los otros socios, los dos puertos asturianos y el ayuntamiento de Avilés, vieron reducida su participación en la sociedad cuando se formalizaron los cambios en 2024, año en el que Zalia también procedió a una reducción de capital.

El saneamiento de la sociedad es sólo una de las piezas que han permitido ahora atraer inversiones. Desde abril de 2023 la Zalia tiene un acceso rodado en condiciones, la carretera de 4,38 kilómetros que la conectan con la GJ-10. La Variante de Pajares en noviembre de 2023 fue el otro factor relevante en las comunicaciones.

Originariamente la Zalia se concibió con 413 hectáreas, pero en 2020 se acordó reducir su tamaño en unas 120 hectáreas, atendiendo a las peticiones de los vecinos de San Andrés de los Tacones. Las alrededor de 300 hectáreas brutas que quedan es en las que se tendrán que encajar los proyectos que han mostrado interés por implantarse. Al tratarse de suelo público, la Zalia ha optado por abrir un proceso de competencia para proceder a la adjudicación del suelo, en el que el retorno económico para la sociedad sólo se valorará con un 25% de la puntuación, frente a otros factores que serán más determinantes, como la aportación de los proyectos al PIB de Asturias, la inversión, el empleo directo, el gasto en la localidad, que se trate de proyectos de interés estratégico para Asturias, la innovación tecnológica o los tráficos portuarios que va a generar, entre otras consideraciones.

El cambio de paradigma de una zona logística que se planificó hace dos décadas con parcelas de mucho menor tamaño a las que ahora le demandan, previsiblemente obligará a un encaje urbanístico de los nuevos proyectos, con una posible modificación puntual del planeamiento. Una reparcelación para unificarlas en otras de mucho mayor tamaño, suprimiendo viales secundarios y, previsiblemente también modificando algún equipamiento previsto.

Otra de las tareas pendientes es la de incrementar la potencia eléctrica que actualmente tiene la Zalia, lo que pasa por la construcción de una subestación eléctrica y su conexión a la red. Se trata de una actuación que se tendrá que acompasar a los plazos de los grandes proyectos que se van a instalar en Zalia.

La subestación que se está ahora planteando, de e-Redes en una parcela en las vías de ancho ibérico y las de ancho métrico es posible que tenga que tramitarse de nuevo. En enero de 2012 el Principado autorizó a HC Distribución (e-Redes) para la construcción de la subestación de la Zalia, presupuestada entonces en 6,08 millones de euros, con dos transformadores de 132 a 20 kilovoltios. En enero de 2024 e-Redes desistió de aquel proyecto. Zalia también está pendiente de la conexión a la infraestructura eléctrica a través de Red Eléctrica. Además de con Red Eléctrica, Zalia también trató de recabar el apoyo de Sepides para la subestación.

De mayor enjundia es la construcción de Intezalia, el área intermodal de la Zalia que está previsto que ocupe 17,50 hectáreas con una inversión de 85 millones de euros que se acometería por fases, la primera de ellas con la estación intermodal para trenes de 750 metros. El objetivo es presentar el proyecto el próximo año a los fondos europeos CEF (Mecanismo Conectar Europa) con el aval del Ministerio de Transportes y el apoyo del Comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, quien afirmó el pasado mes de marzo, en un acto en El Musel, que Interzalia optará a fondos europeos y también contará con financiación estatal y del Principado. Además, la tercera vía para mercancías proyectada entre Gijón y Serín conectará directamente con Zalia. En cuanto a la carretera, Zalia está pendiente la construcción de un acceso a "Y" en El Montico, cuyo proyecto ya está realizado. También de los futuros accesos a El Musel, de los que la primera fase es el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña está en tramitación ambiental. Faltan también el desdoblamiento de esa carretera hasta El Empalme y la mejora de los accesos a El Musel por Aboño desde ese vial.

La sociedad ha suscrito un protocolo de colaboración con Sepides y también tiene en comercialización varias pequeñas parcelas de la fase 1, ya urbanizada.