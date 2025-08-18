Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo

Dos detenidos por atentar contra la autoridad y varios denunciados por no cumplir la ordenanza de convivencia. Así se saldó una intervención policial por una pelea multitudinaria que tuvo lugar en la mañana de ayer a las puertas de una discoteca del barrio de El Natahoyo, ubicada frente a la Escuela Revillagigedo, y que generó un importante despliegue de agentes policiales que sorprendió a los vecinos más madrugadores.

Según fuentes municipales, la Policía Local recibió una llamada que alertaba de una pelea multitudinaria en la calle Mariano Pola. Hasta allí se desplazaron un total de cuatro coches de patrulla de la Policía Local. Tras controlar la situación, los agentes detuvieron finalmente a un hombre y a una mujer que, al parecer, se encararon con los agentes y que podrían afrontar, por lo tanto, un delito por atentado a la autoridad. Ambos arrestados tienen 25 años de edad y se subieron al coche policial esposados.

Más allá de la detención de estos jóvenes, además, los agentes de la Policía Local interpusieron varias denuncias a personas que no habían cumplido la ordenanza de convivencia durante el transcurso de la pelea.

La Policía Local, durante la intervención, ayer, en la calle Mariano Pola. / LNE

A pesar de que la pelea sucedió temprano, cuando no todavía no había gran movimiento de peatones por la zona, el altercado sí que generó cierto revuelo en el entorno del barrio y, también, por las redes sociales, donde desde primera hora circularon varias imágenes de lo ocurrido. En ellas se aprecia el dispositivo policial y algunos autobuses que ya realizaban su recorrido habitual por El Natahoyo.

No ha habido muchas peleas de madrugada en Gijón en los últimos meses. A principios de junio, dos individuos sembraron el caos lanzando las botellas del Árbol de la Sidra a varias personas en la calle Claudio Alvargonzález. El día 21 de ese mismo mes hubo una reyerta multitudinaria entre jóvenes en el espigón de Fomento que requirió de la presencia de varias patrullas de la Policía Nacional y que se saldó con un herido.