Naval Gijón comienza a dibujar su nuevo paseo tras culminar el traslado de tierras

Tras firmar el acta de replanteo hace casi un mes, la segunda fase de la obra para la adecuación provisional de los terrenos municipales de Naval Azul está en condiciones de comenzar y, de acuerdo a las previsiones con las que trabajaba ayer el Ayuntamiento, las primeras tareas sobre el terreno podrían comenzar hoy mismo. El traslado de tierras por parte de la empresa Dragados, responsable de la obra de ampliación del Parque Científico, permite a la constructora Alvargonzález, adjudicataria de la adecuación de Naval, iniciar una reforma que se compaginará con la reforma de la calle Palafox y que permitirá estrenar ambos espacios antes de fin de año. Otra actuación pendiente de reactivarse, en este caso tras un parón durante la Semana Grande acordado entre el Ayuntamiento y la empresa implicada, Ovinorte, es la de la batería alta del Cerro, que iniciará estos días la última fase de una reforma que se espera culminar en dos meses.

En los terrenos del antiguo Naval Gijón que el Ayuntamiento adquirió al Puerto se comenzó a trabajar hace tres semanas, en cuanto se retiraron las carpas de la Semana Negra, para una primera fase que ya entonces se dijo que duraría menos de un mes. Desde entonces las máquinas que se han visto entrar y salir del recinto de los antiguos astilleros han sido de Dragados, la constructora encargada de la urbanización de La Pecuaria, y las labores se han centrado en el traslado de las tierras excedentes de esta otra obra, una decisión que fue municipal –y adelantada por este periódico– y que agiliza la gestión de residuos de ambas actuaciones.

La entrada de Alvargonzález al ámbito supone el inicio de la segunda fase de los trabajos y de la adecuación del paseo como tal. El acta de replanteo, según consta en el contrato firmado con la constructora, se rubricó el pasado día 22 de julio, y días antes, el 14, se dio de paso la supervisión del proyecto de reforma que se había elaborado desde la concejalía competente.

Maquinaria y vallas, ayer, en el entorno del Cerro.

El acceso para la maquinaria de obra seguirá siendo el del Tallerón, en Travesía del Mar, con una organización de trabajos que tendrá en cuenta el tráfico rodado de esta parte de El Natahoyo para minimizar las molestias. Tal y como señaló Villoria en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, y también según se recoge en el proyecto de adecuación, el nuevo paseo de Naval servirá también para integrar este tramo colindante con el Tallerón en el nuevo ámbito, ya que se derribará un muro que hasta ahora separa Naval de una zona verde en Travesía del Mar. Su demolición, de hecho, figura en el cronograma de trabajos como una de las actuaciones previas, por lo que será uno de los primeros cambios visibles del entorno.

Al futuro paseo de Naval Azul se podrá entrar por este acceso del Tallerón y, también, por Palafox, que lucirá antes de fin de año igualmente renovada. Esta actuación durará apenas un mes y es simple: a la calle se le sumará una acera e iluminación. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, entienden que el cambio estético para este vial –que aún hoy luce más bien como un callejón y que desde hace años resulta útil solo como aparcamiento improvisado y como acceso a la Semana Negra– será sustancial. Su reforma, además, completa la apertura de esta esquina de El Natahoyo al barrio tras la urbanización y rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar.

Antes de fin de año, por lo tanto, Naval Azul será paseable y tendrá dos itinerarios peatonales rodeados por 19.700 metros cuadrados de zonas verdes. Los tramos de paseo tendrán siete metros de ancho, 80 bancos y un recorrido iluminado a lo largo de 900 metros.

La obra en el Cerro, por su parte, encara sus últimos dos meses de recorrido. El anunciado parón de estos últimos días por Semana Grande –sobre todo para permitir la instalación de la pirotecnia la Noche de los Fuegos– ha prescrito y las labores pueden retomarse, si bien ayer el entorno, aun con maquinaria en la zona y parte del vallado instalado, se mantenía sin actividad.

El parón fue parcial (en la zona del "Elogio del horizonte") del 25 de julio al 10 de agosto y total –incluyendo las labores en la batería militar– entre los pasados días 11 y 15. La última revisión de los trabajos acordó un aplazamiento del fin de obra hasta mediados de octubre tras ratificarse que la constructora perdió varios días de trabajo por causas no imputables a ella, sobre todo por cuestiones técnicas y días de lluvia.

La reactivación de esta reforma, en cualquier caso, es relevante porque supone iniciar formalmente la recta final de una de las actuaciones más relevantes del plan de recuperación patrimonial con fines turísticos: el Cerro tendrá un pequeño museo y su batería militar se podrá visitar. La batería baja, junto al skate park, lleva meses reformada. La otra obra en el barrio vinculada a este plan, el refugio antiaéreo, está pendiente de un último permiso de Patrimonio para iniciarse, se espera, muy pronto.