El Puerto de Gijón encarga una evaluación de sus tres grandes proyectos industriales

La Autoridad Portuaria de Gijón va a poner en marcha una Oficina de Gestión de Proyectos Estratégicos con el apoyo de una consultora externa, para evaluar los tres grandes proyectos industriales que ha solicitado suelo portuario. Disponer de una visión completa de las implicaciones de estos proyectos y de las condiciones en que dicha implantación debe realizarse. La consultora tendrá que elaborar tres documentos de análisis, cada uno de ellos con todos los aspectos que permitan al director del Puerto emitir el informe en el que se analice la procedencia o no de la solicitud de las concesiones. Cada uno de esos tres documentos deberá ir acompañado de las condiciones en que podría ser otorgada la concesión. Una de las obligaciones de la consultora será el estudio y negociación de esas condiciones para el mejor cumplimiento de los fines de la Autoridad Portuaria.

La complejidad de los proyectos y su repercusión en el futuro del Puerto es lo que le ha llevado a buscar ese asesoramiento externo, para facilitar la implantación de estos proyectos estratégicos para El Musel y para Asturias: Ionway (creada por Umicore y la filial de Volkswagen PowerCo) plantea ocupar 45,51 hectáreas en la ampliación de El Musel y Aboño para producir materiales para baterías de coches eléctricos. Hymet Musel (filial de HyFive Hydrogen) plantea producir metanol renovable en 41,22 hectáreas de Aboño. Y Zima Equity Investmens plantea fabricar bases de aerogeneradores marinos en 15,37 hectáreas del Muelle Norte.

La consultora que resulte adjudicataria del servicio tendrá doce meses para entregar tres informes. El primero, al cabo de seis meses, será el relativo a Umicore (Ionway). A los ocho meses debe tener listo el de Hymet Musel y a los diez el de Zima. Con este asesoramiento especializado, el Puerto busca disponer de expedientes formalizados con arreglo a la normativa en vigor, y de estudios de impacto logístico, portuario, social y económico-financiero de cada uno de los proyectos.

Entre los cometidos que se encargan está el análisis de la documentación presentada por las empresas, a fin de disponer de la garantía y seguridad jurídica necesaria por parte de los órganos de gobierno del Puerto cuando adopten sus decisiones. También evaluar el impacto de los proyectos en los tráficos marítimos y terrestres, y en las operaciones y actividades portuarias, así como la compatibilidad de su implantación con la explotación, funcionalidad y desarrollo futuro de El Musel.

Entre sus tareas también estará el análisis del impacto en la demanda eléctrica y de agua, así como el impacto en las necesidades de infraestructuras o instalaciones complementarias a realizar por el Puerto para la implantación de los proyectos, así como de las necesidades de infraestructuras de acceso al Puerto.

Se analizarán los proyectos en sí y también su impacto en las cuentas del Puerto a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta los ingresos por tasas y otros conceptos, así como los gastos e inversiones durante la implantación y desarrollo de esos proyectos. El contrato también incluirá detectar otras oportunidades de negocios portuarios vinculados directa o indirectamente a esos proyectos estratégicos.

Otras tareas de la consultora serán el seguimiento del avance de los proyectos, la identificación y gestión de riesgos, y el estudio de los requisitos ambientales de los proyectos y de su integración en los planes de sostenibilidad ambiental del Puerto (en lo relativo a vertidos, calidad del aire, residuos, ruido y huella de carbono). También el análisis de la alineación con los objetivos del Marco Estratégico de Puertos del Estado tanto de la situación actual del Musel como la futura con estos proyectos.

La supervisión del cumplimiento de las obligaciones por los promotores de los proyectos, el asesoramiento legal al Puerto en todas las cuestiones contractuales y jurídicas que se deriven de los expedientes y de la posible evolución de los mismos y la gestión documental de los expedientes también formarán parte del contrato.