Armón Gijón botará el 19 de septiembre el tercer ferri rápido para Baleària

El astillero Armón Gijón procederá a botar el próximo 19 de septiembre el "Mercedes Pinto", el tercer "fast ferry" (un transbordador rápido) que construye para la naviera española Baleària. Se trata de un barco gemelo del "Margarita Salas", que Armón Gijón entregó en 2023 tras implementar algunas mejoras sobre el primer buque de la serie, el "Eleanor Roosevelt", entregado en 2021.

La construcción del "Mercedes Pinto" comenzó a mediados de 2024, tras haber culminado la ingeniería del barco, con algunos pequeños cambios respecto al "Margarita Salas". El contrato para la construcción de este barco asciende a 126 millones de euros.

Se trata de un ferri rápido con el casco construido en aluminio y con forma de catamarán, que, al igual que los dos otros dos barcos de la serie ya entregados al armador, se propulsará con gas natural, combustible con muchas menos emisiones que el gasóleo o el fuelóleo y por el que está apostando Baleària, no sólo en nuevos barcos que ha encargado como este, sino también en ferris convencionales, habiendo reconvertido ya varios barcos al uso de este combustible, lo que requiere de depósitos en los barcos para almacenar gas natural licuado.

De hecho, éste será el duodécimo buque de Baleària con motores duales a gas natural (lleva un motor auxiliar con combustible convencional), tecnología que también está preparada para funcionar con biometano puro o con mezclas de hidrógeno verde de hasta un 25%, energías renovables neutras en emisiones de CO₂ que representan el futuro de la propulsión marítima, resalta la naviera.

El "Mercedes Pinto" se prevé que esté operativo en 2026, reforzando la flota ecoeficiente de Baleària. El buque tendrá 123 metros de eslora y capacidad para transportar 1.200 pasajeros y 425 vehículos, manteniendo la misma línea de innovación y comodidad de los anteriores, señala la naviera. Contará con dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona exclusiva para niños y acomodaciones amigables para mascotas.

Construcción en fase avanzada

Baleària anunció ayer la fecha de botadura prevista para el "Mercedes Pinto", que se encuentra ya en una fase avanzada, con toda la estructura del casco realizada y se están instalando los tanques de gas natural licuado, los motores principales y auxiliares y el sistema de propulsión entre otros, además de colocar el cableado eléctrico y las tuberías, informó la naviera levantina.

El "Mercedes Pinto" no será el último ferri para Baleària que saldrá de la factoría naval gijonesa ubicada en el barrio de El Natahoyo. La naviera también ha encargado al astillero asturiano otros dos ferris rápidos, contratos que ascienden a 120 millones de euros. Se trata de barcos de menor porte que el que va a ser botado en septiembre, lo que permite que se construyan en uno de los diques secos del astillero, en lugar de en su grada, como es el caso del "Mercedes Pinto". Estos dos nuevos ferris, que Baleària destinará a su línea para cruzar el estrecho de Gibraltar, estarán propulsados por motores eléctricos.

Escritora canaria

El nuevo "fast ferry" que botará el próximo mes Armón Gijón lucirá el nombre de "Mercedes Pinto", en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX. Pinto desarrolló una aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano. Pinto es reconocida internacionalmente por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles, donde destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la ley del divorcio.