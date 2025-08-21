Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

La segunda fase para adecuar los terrenos del antiguo astillero como un paseo abierto al público mientras se desarrolla el plan especial de Naval Azul ya está en marcha. Pese a que la mañana lluviosa de ayer no facilitaba demasiado el inicio de los trabajos, Alvargonzález envió a varios operarios hasta los terrenos de los viejos astilleros para iniciar, por ahora, labores de acondicionamiento y limpieza del terreno. Comienza ahora un plazo de cuatro meses para una adecuación que se compaginará con la remodelación de la calle Palafox, futuro acceso al paseo, que se urbanizará con iluminación y una acera.

El arranque de esta actuación, por ahora con trabajos poco intensos, supone el inicio de la conformación del paseo como tal. Los responsables de llevarlo a cabo serán trabajadores de Alvargonzález, la empresa adjudicataria del contrato municipal de conservación viaria, que desde ayer le da el relevo oficial a Dragados, empresa responsable de la urbanización de La Pecuaria y encargada de llevar hasta la explanada de Naval los excedentes de tierra de su obra de ampliación del Parque Científico, que está a meses de culminar.

En la mañana más bien desapacible de ayer entraron al recinto de los viejos astilleros las primeras máquinas de la empresa y, en estas primeras horas de trabajo, las tareas se centran en despejar el recinto. Un pequeña excavadora, por ejemplo, se centraba ayer a mediodía en retirar resto de tierra del tramo de finca más próximo al mar. A partir de ahora, y según detalló el Ayuntamiento, la adecuación provisional comenzará con labores de instalación de los servicios soterrados, tanto para la red de riego y de aguas pluviales como el sistema de iluminación.

Las tierras de La Pecuaria en el ámbito. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Dragados ha volcado sus tierras en el tramo opuesto a la franja, en montones alineados y pegados a las viejas naves. Es tierra de relleno, excedente de material –en La Pecuaria sobraban tierras y Naval se necesitaban, así que el Ayuntamiento vinculó ambas actuaciones para agilizar plazos–, y dará la base a las futuras zonas ajardinadas del paseo, que se conformarán en relieve. Las cifras que baraja la concejalía de Infraestructuras es perfilar esos relieves con unas 3.500 toneladas de tierra de relleno y cubrirlas con unas 7.500 de tierra vegetal, que es más óptima para el plantado. Habrá en total 19.700 metros cuadrados de zonas verdes que enmarcarán dos itinerarios peatonales que confluirán en su centro y que permitirá un paseo más cercano al mar y otro más protegido hacia el interior.

Antes de que culminen estos cuatro meses de obras, por lo demás, comenzará también la citada remodelación de Palafox, que implicará una obra breve, de alrededor de un mes. Ambas reformas estarán listas, por lo tanto, antes de fin de año. Junto al acceso de Palafox, a Naval se podrá entrar también por el Tallerón, por Travesía del Mar, que verá también mejorado su tramo más próximo al astillero con el derribo de un muro que hoy margina una zona de parque.