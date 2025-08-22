La previsión anual de tráficos del Puerto de Gijón se eleva en casi dos millones de toneladas

El Musel prevé cerrar 2025 superando sus previsiones de tráficos para este año en 1,77 millones de toneladas. Esto supone un 12,44% más de los cálculos que había realizado a principios del ejercicio. El fuerte incremento en los tráficos de mercancías vinculados a ArcelorMittal, que es el principal cliente del Puerto de Gijón, es lo que explica que un año que creía que iba a ser de retroceso en tonelaje respecto a 2024 al final lo acabe superando si nada se tuerce en un 2,69%. El mineral de hierro está siendo clave para ello.

Sin contar el escaso volumen que representan la pesca y el avituallamiento de buques, el puerto de Gijón cerró el año 2024 habiendo movido 15,62 millones de toneladas, con una estimación entonces de que la cifra bajaría hasta los 14,26 millones en 2025. La actualización de estas previsiones lleva ahora a cifrar en cerca de 16,04 millones las toneladas con las que se espera que concluya el año en curso. Eso a pesar de que no se contempla que el último trimestre del año se mantenga el ritmo de los precedentes, sino que los tráficos sean menores a los del resto del año.

Cuando concluya este mes de agosto, se espera superar ya los 11 millones de toneladas movidas por El Musel en los ocho primeros meses del año. Ello supondrá un incremento del 6,2% respecto al mismo periodo de 2024. Un crecimiento que está relacionado con la mayor actividad de Ebhisa, que experimentó un aumento del 13% en sus descargas, por el tirón de ArcelorMittal. En cuanto a los graneles sólidos descargados por los muelles comerciales (el resto de los de El Musel), el incremento en estos primeros ocho meses del año alcanza un 12%.

En el conjunto de 2024 se movieron 12,08 millones de toneladas de graneles sólidos por el puerto gijonés, de las que 9,23 se descargaron en Ebhisa y 2,85 se estibaron o desestibaron en otros muelles. La previsión actual es que 2025 acabe rondando los 12,51 millones de toneladas (10,03 movidos por Ebhisa y 2,48 por otros muelles). Una cifra significativamente más alta de la prevista al inicio del ejercicio, cuando se estimaba que el tráfico de graneles sólidos apenas alcanzara los 10,67 millones de toneladas este año (8,75 por Ebhisa y 1,92 por otros muelles).

Las previsiones también mejoran en cuanto a los graneles líquidos, con la expectativa de cerrar el año con 1,7 millones de toneladas frente a los 1,64 millones que se calculaban al inicio del ejercicio. En todo caso, la cifra final supondrá una ligera reducción respecto a los 1,74 millones de toneladas movidas en 2024.

La situación es la inversa en los tráficos de mercancía general, que crecerán respecto a 2024 a pesar de que previsiblemente acaben siendo inferiores a los que se estimaban al inicio del ejercicio. El cierre del año se estima ahora en 1,83 millones de toneladas de carga general, ligeramente por encima de los 1,80 millones con los que concluyó 2024, pero por debajo de los 1,95 millones previstos para 2025 al inicio del ejercicio. La mercancía contenerizada crecerá ligeramente este año, mientras que la carga general transportada directamente en bodega experimentará un ligero retroceso.

Mineral de hierro

De los 1,77 millones de toneladas extra que El Musel espera mover en 2025 respecto a lo calculado a principios de año, 1,46 millones serán de mineral de hierro para ArcelorMittal. Esto significa que la mayor parte del aumento (más de cuatro quintas partes) se debe a este producto.

Esto no se debió tanto a un incremento en la producción siderúrgica en las factorías de ArcelorMittal en Gijón y Avilés, como a cuestiones logísticas de la multinacional, relacionadas con la explotación de una de las minas africanas de Arcelor, que experimentó en la primera parte del año un incremento de producción. La acumulación de transportes de mineral de hierro hasta El Musel en ese periodo obligó incluso a tener que desviar algún barco granelero de Ebhisa al Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) de la ampliación de El Musel para evitar esperas para la descarga. Unos cargamentos que posteriormente se trasladaron desde el mayor muelle de la ampliación hasta la explanada trasera de Ebhisa, habitualmente ocupada sólo por parvas de carbón descargadas en la terminal de minerales de El Musel.