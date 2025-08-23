Lonja Gijón ruló 10,65 millones de kilos de pescado hasta julio

De los más de 4 millones de toneladas de mineral de hierro que anualmente se descargan en el puerto de El Musel para alimentar los dos hornos altos de ArcelorMittal en Veriña, la Autoridad Portuaria de Gijón prevé pasar a 2,24 millones a partir de 2027, cantidad que únicamente puede abastecer a uno de los dos hornos altos que aún están activos en Gijón. Esta previsión portuaria se da en un contexto en el que se sabe que Arcelor acabará cerrando uno de sus dos hornos altos, si bien la fecha no ha sido concretada.

La dirección de la multinacional siderúrgica ha trasladado a los sindicatos que la actividad del horno alto A está garantizada al menos hasta que entre en servicio la acería de arco eléctrico que está construyendo en Gijón, que se alimentará con chatarra y con DRI o HBI (reducidos de mineral de hierro utilizando hidrógeno en lugar de carbón). El tiempo que permanezca activo ese horno más allá de ese plazo está por ver, según fuentes sindicales.

Segundo trimestre

La nueva acería eléctrica de Gijón entrará en servicio en el segundo trimestre de 2026. Es el motivo de que el Puerto cuente con recibir ya en 2027 1,5 millones de toneladas de chatarra. La chatarra para alimentar la nueva acería comenzará a llegar a El Musel en el trimestre anterior. En cuanto a la importación de DRI o HBI, precisará contar con instalaciones adecuadas para su almacenamiento, que no puede realizarse a la intemperie. La terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, dispone de proyectos precisamente para adecuar sus instalaciones para captar estas nuevas materias primas con destino a Arcelor, ante el descenso del mineral de hierro.

Se da la circunstancia de que 2025 va a ser un año excepcionalmente alto en cuanto a las importaciones de mineral de hierro, que alcanzarán los 5,5 millones de toneladas, elevando las previsiones de tráficos para este año, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Otra instalación que va a clausurar ArcelorMittal es el sínter B, que por cuestiones ambientales tiene que cerrar al inicio de 2026. Eso va a motivar que la compañía importe más pellets de hierro que finos de mineral, dado que los pellets pueden utilizarse directamente en los hornos altos, sin necesidad de pasar por el sínter.

Lonja Gijón-Musel ruló en los siete primeros meses del año 10.647.000 kilos de pescado, según los datos que maneja Puertos del Estado. Las subastas en la cancha gijonesa superaron en 2,63 millones de kilos los 8.011.000 kilos subastados en la otra gran rula asturiana, la de Avilés.

El aumento de las subastas de pescado entre enero y julio de este año en la rula de El Musel fue de un 35,1% respecto al mismo periodo del año pasado, frente al crecimiento más modesto, del 14,4%, en la de Avilés.

El aumento de las subastas de pescado en El Musel este año se debe fundamentalmente a la costera del bocarte, la segunda mejor de la historia de la rula gijonesa.