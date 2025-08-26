Ebhisa mejoró su explotación el año pasado pese a caer los tráficos un 16%

Soportar un descenso de la actividad del 16% y, aún así, obtener un mejor resultado económico es lo que logró la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, en 2024, año que cerró con un aumento del 2% en su resultado de explotación (las cuentas de la empresa sin incluir sus costes financieros).

El proceso de descarbonización de la economía llevó a que la compañía –participada por la Autoridad Portuaria de Gijón y varios socios privados– cerrara 2024 con 7,32 millones de toneladas descargadas frente a las 8,74 de 2023, debido al descenso de tráficos de carbón, lo que supone casi 1,5 millones de toneladas menos.

Pese a ello el resultado de explotación aumentó desde los 964.000 euros de 2023 hasta los 987.000 euros, un 2%, como consecuencia directa del descenso de los gastos de explotación en un 14% tras las medidas adoptadas de optimización de costes para hacer frente a la disminución de actividad de la terminal.

El saldo final del ejercicio, no obstante, fue inferior al de 2023, tras añadir un resultado financiero negativo en 2024 de 0,45 millones de euros. Debido a ello, los beneficios de Ebhisa en 2024 ascendieron a 535.491 euros, frente a los 599.684 de 2023, lo que supone un descenso del 11%. El retroceso es aún más significativo si se compara con el millón de euros de beneficios de 2022, año con abundante actividad de transbordo de carbones en El Musel de Glencore y Vitol Group, que iniciaron en 2024 su retirada de El Musel, donde operaban por Ebhisa y por el Muelle Norte.

La cifra de negocios de la sociedad en 2024 fue de 26,28 millones de euros, un 12% menos que los 29,91 millones de 2023. Los beneficios del año pasado de Ebhisa se destinarán a compensar los 9,4 millones de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

Ebhisa tiene provisionado un previsible incobrable los 1,92 millones de euros que le dejó a deber NMR. Debe 4,14 millones en tasas que le aplazó la Autoridad Portuaria y que tendrá que comenzar a devolver en 2026. Una de las incertidumbres que pesa sobre la empresa son los pleitos promovidos por Telf por la desaparición de carbón en sus instalaciones.

Algunas cifras clave

El resultado operativo de Ebhisa aumentó un 2% en 2024 pese al descenso del 16% en los tráficos. Los beneficios, cayeron un 11%.