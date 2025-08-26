El hospital de Jove consolida su cirugía robótica con 37 intervenciones para la red pública

Han transcurrido poco más de tres meses desde que el servicio de Urología del Hospital de Jove llevó a cabo la primera intervención con el robot "Da Vinci" en el complejo sanitario. Aquella exitosa puesta en marcha de este tipo de cirugías tuvo lugar el 14 de mayo. Desde entonces, en Jove ya han realizado un total de 37 intervenciones entre los servicios de Urología, Cirugía General y Ginecología. "Son cifras con las que estamos contentos e ilusionados. Tener este robot está siendo un gran avance", aseguran en el Hospital de Jove.

Tal y como reconocían en mayo los profesionales del servicio de Urología, contar con el uso de la cirugía robótica suponía todo un "salto de calidad". Con el "Da Vinci", el mismo modelo con el que cuentan en el Hospital Universitario de Cabueñes y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), este servicio liderado por Franzo Celestino Marruffo ya ha completado 14 intervenciones de este tipo para la red pública.

El resto de las operaciones con el "Da Vinci" –también para la sanidad pública– las completan las 13 que hizo el servicio de Cirugía General, cuyo jefe es José Antonio Fernández; y las 10 que ha realizado Ginecología que encabeza Sonia Tejuca. Estos números alcanzados desde el 14 de mayo y hasta el día de ayer generan satisfacción en el Hospital de Jove y en estos tres servicios, ya que la previsión que tenían para este 2025 era realizar alrededor de 50 intervenciones con este sistema robótico.

Teniendo en cuenta que todavía restan algunos días para finalizar agosto y otros cuatro meses antes de que acabe el año, en Jove confían en poder alcanzar este reto. "Creemos que se va a conseguir", apuntan fuentes del complejo sanitario de la zona oeste.

De cara al futuro, en Jove no se descarta que esta cobertura con el "Da Vinci" se pueda ampliar a otras especialidades en los próximos años. Sin embargo, por el momento las tareas irán centradas en que sean estos tres servicios los que sigan ganando experiencia en la cirugía robótica.

Disminución de riesgos y tiempos de ingreso

La utilización del "Da Vinci" en Jove está siendo eficaz para intervenciones concretas, como las que antes hacían en el caso de Urología mediante la laparoscopia, una cirugía que ya era mínimamente invasiva.

Si bien, este avance robótico permite a los médicos "ser mucho más precisos dentro de la cavidad abdominal", ya que todo el proceso se realiza a través de una pantalla 3D y se evita tocar directamente al paciente.

Por lo tanto, la disección que se lleva a cabo resulta más delicada y eso conlleva que los riesgos se minimicen. "Los tres servicios están encantados y satisfechos. Coinciden en que resulta mucho mejor para el paciente porque, además, se logran reducir los tiempos de ingreso y las complicaciones", apuntan en Jove, donde entendían que no podían "quedarse atrás" de lo que ya se estaba haciendo en Cabueñes y en el HUCA con este sistema robótico. Por ahora, ya son 37 los pacientes beneficiados.