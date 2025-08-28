Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?

Encontrarse frente a frente a una serpiente es una experiencia impactante para el ser humano. Quizás por algún tipo de sexto sentido evolutivo que las personas aún conservamos y se activa instintivamente cuando siente que se está ante un peligro atávico, quizás por la imagen que la cultura ha transmitido de estos animales (la serpiente ha sido utilizada habitualmente para representar al diablo en la tradición judeo cristiana), lo cierto es que cuando un individuo que carece de los conocimientos adecuados puede dejarse llevar por las primeras impresiones. Así ha sucedido esta madrugada en Gijón, en concreto en la calle Uruguay, en el barrio de La Calzada, donde un grupo de vecinos dieron la voz de alerta tras hallar de madrugada una serpiente de un tamaño considerable. ¿Pero qué es este animal? ¿Es venenosa? ¿Peligrosa? ¿De dónde viene? Todas esas preguntas tienen respuesta. Pero, para que quede claro desde el principio, la serpiente, más bien culebra hallada en Gijón, es tan inofensiva que esta mañana ha sido soltada por niños en Luarca.

Primero, los hechos. Los vecinos de la calle Uruguay dieron anoche, sobre la una y media de la madrugada, la alarma tras encontrarse con esta serpiente reptando por la acera. Los agentes de la Policía acudieron de inmediato hasta el lugar de los hechos y se hicieron cargo del animal. Metieron al reptil en la funda de un casco de moto. La Policía dio aviso del hallazgo al Cepesma, la Coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, con base en Luarca, que recogió la serpiente esta mañana.

¿Es un animal venenoso?

La primera pregunta que asalta cuando se trata de una serpiente es sencilla. ¿Es venenosa? Pues según explica Luis Laria, encargado del Cepesma, la serpiente de Gijón no lo es. Se trata, en realidad, de lo que se conoce como una serpiente de escalera. "No es una serpiente venenosa, pero sí es agresiva", detalla Laria, que rápidamente matiza lo que quieren decir estas palabras. "Es agresiva, pero no muerde. Puede hacer movimientos bruscos con el hocico y bufar si se siente amenazada. Es completamente inofensiva", recalca.

Otra pregunta que puede hacerse es acerca de la procedencia de este animal. El cine ha dado sobrados ejemplos de plagas que se extienden y siembran el caos cuando animales exóticos son soltados en ambientes que no son los suyos. La cinta "Serpientes en el avión", todo un clásico del séptimo arte más palomitero, da buena cuenta de ello. Otro clásico, aunque este con arañas, es "Aracnofobia", otra película que trata sobre una especie de araña con muy malas pulgas procedente de Venezuela y que termina asolando un pueblecito de Estados Unidos reproduciéndose y alimentándose.

Nada de esto sucede con la serpiente de escalera localizada en Gijón. De hecho, según concreta Laria, esta especie es perfectamente conocida en Asturias y también en España. En la región, Pesoz, es donde más se encuentra. "Llevamos un registro de 20 años y tenemos once citas. Es decir, once observaciones de ella. En Pesoz hay cuatro citas y tres las aporta José Luis Echevarría que hace un gran trabajo", añade Laria. En Gijón, esta serpiente se ha visto en tres ocasiones. También, se vio una en una ocasión en Avilés.

¿Alguna teoría de cómo ha llegado a La Calzada?

Curiosamente, de las tres entradas (ahora cuatro) que hay en Gijón la mayoría de ellas se han dado en La Calzada. ¿Y eso por qué? Pues la respuesta está en el puerto de El Musel. La teoría que tienen en el Cepesma es que dicha serpiente suele aparecer en los barrios de la zona oeste porque, pese a que existe en España, algún ejemplar puede colarse en algún barco que transporte madera. "Esta serpiente existe en España, pero es verdad que es muy escasa.

Resueltas estas dudas, ya solo queda preguntarse qué se ha hecho con el animal. Se encuentra en Luarca, tras haber sido soltado en el parque de la Vida de esta localidad. La serpiente es tan inofensiva que ha sido soltada por niños en una zona especial de este parque. "Es una serpiente que busca meter miedo pero para no resultar herida. Es completamente inofensiva", recalca Laria.