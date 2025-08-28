El Puerto incluye la venta de sus fincas en Jove en su nuevo presupuesto: esta es su tasación

La Autoridad Portuaria de Gijón ha incluido en su presupuesto para 2026 la venta de las parcelas que tiene en Jove, junto a la calle Francisco Eiriz, en los que se encuentra el antiguo campo de fútbol del Puerto. La valoración la de la última tasación de estos terrenos es de 1.573.000 euros. Se trata de una desinversión que ya se incluyó en presupuestos anteriores, sin llegar a materializarse. Esos terrenos suman 16.170 metros cuadrados, de los que 8.190 tienen una calificación urbanística para uso dotacional privado, 1.230 para dotacional público, 1.720 para la edificación de 82 viviendas, 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios.

Está por ver si la inclusión en los presupuestos para 2026 se traduce en una venta efectiva de ese suelo, en el marco de los compromisos que en su día adquirió la Autoridad Portuaria de Gijón con Puertos del Estado, para vender todos los activos no necesarios para la actividad portuaria y destinar los ingresos a amortizar parte de los 215 millones de euros que le prestó Puertos del Estado para hacer frente a los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel.

De hecho, la dirección portuaria aspira a desarrollar proyectos en beneficio de la ciudad en los terrenos de Jove, al igual que plantea hacer en parte de la franja costera de Gijón que es de titularidad portuaria y en el Alto de Aboño, en Carreño, en el denominado Plan Proa. Varios clubes deportivos de la zona oeste de Gijón se dirigieron el pasado mes de abril a El Musel para pedirle que acondicione para deporte sus terrenos de Jove. Un encuentro en el que participaron representantes del Telecable Hockey Club, del Club Voleibol La Calzada, del Baloncesto L’Arbeyal y de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada con la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí. Fue una reunión en la que el Puerto mostró su predisposición a colaborar con los clubes, hablando entre otras cosas de propiciar patrocinios.

Un intento fallido

Ya ha habido un intento fallido de venta de ese suelo en 2017, cuando la Autoridad Portuaria intentó venderlos en 756.000 euros al Club Natación Santa Olaya, cuya directiva de entonces no veía mal la operación ni el precio. Aquel intento no cuajó por el revuelo político ante las protestas de los usuarios del campo de fútbol, lo que no impidió que la actividad deportiva cesara en la zona. En aquel tiempo también estaba en la alcaldía Carmen Moriyón, que consideró aquel precio "excesivo" para que el Ayuntamiento comprara esos terrenos al Puerto.

Recientemente, el gobierno local ha vuelto a mostrar interés porque el Puerto le ceda ese terreno. El PSOE de Gijón, por contra, ha propuesto públicamente que lo adquiera el Principado, para construir viviendas sociales e instalaciones deportivas para la zona oeste de Gijón. En el caso de que finalmente se opte por una venta, el precio ha variado. El motivo es la aprobación del PGO de Gijón, que revalorizó el valor de esos terrenos. La última tasación es la de 1,57 millones de euros y la Autoridad Portuaria aún debería de encargar otra actualizada si quiere desprenderse de ese terreno. En 2022, el Puerto planificó intentar la venta de ese suelo en Jove en 2024, estimando entonces el precio en 1,35 millones de euros, cifra que se elevó con la última tasación. n