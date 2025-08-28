La Reguerona, lista tras una obra de 18 millones: la situación actual de la depuradora de Gijón Oeste

Las obras de mejora en la depuradora de la zona oeste, La Reguerona, han finalizado y se encuentran ya solo a la espera del trámite administrativo que formalice su entrega a la administración autonómica. La actuación, con un presupuesto total de 18,04 millones de euros, corrió a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y llevaba unos meses en fase de pruebas. Ahora, la instalación se encuentra ya funcionando con normalidad.

El proyecto de mejora ha sido exhaustivo y afecta a casi todas las fases de servicio de la estructura. En la de pretratamiento, en concreto, se han sustituido tamices y duplicado el sistema de evacuación de residuos, y para el tratamiento biológico de éstos la nueva reforma ha permitido habilitar dos decantadores secundarios que garantizar "una mayor calidad del vertido" que termina en el mar, según se recogía en los pliegos.

Antes, la calidad de las aguas que se vertían al mar después de pasar por el recinto se depuraban solo al 65 por ciento en la materia orgánica y al 75 por ciento en sólidos. Se pretende que a partir de ahora el nivel de depuración sea similar al de otras instalaciones de su estilo. La depuradora cuenta también ahora con un sistema de pulido con decatanción lastrada con arena y una sistema de desinfección mecánica que emplea rayos ultravioleta.

Mejora visible

Quizás la mejora más visible del recinto haya sido la construcción de un nuevo edificio auxiliar que dará servicio al tamizado de fangos y que incluye un taller-almacén. Respecto a esa línea de fangos, la obra ahora culminada se encargó también de reparar los depósitos que presentaban deterioros y ha incorporado dos nuevos espesadores mecánicos, actuaciones centrales de un plan que incluyó mejoras más técnicas, como la sustitución de maquinaria y la instalación de nuevos equipos auxiliares.

En general, el procesamiento de residuos en la depuradora se ha automatizado con sistemas más modernos que permiten, por ejemplo, aplicar un sistema de tratamiento de olores mediante biofiltración. Este tratamiento de olores, que es el factor que más interesa a la ciudadanía por la inquietud que generan este tipo de construcciones para las viviendas más próximas a ellas, cuenta ahora en La Reguerona con mejoras como la cubrición de los desarenadores y el confinamiento de los silos en un edificio completamente cerrado.

El citado sistema de biofiltración, según explican desde el Ministerio, es "más eficiente" que el antiguo, que realizaba un tratamiento físico-químico, y también más "sostenible", porque evita el consumo de reactivos y reduce el consumo de energía. Los dos nuevos biofiltros, uno en la zona de pretratamiento y otra en la línea de fango, buscan imitar el sistema que ya funciona en la depuradora de la zona este y que por ahora, a juicio de los técnicos, se ha mostrado efectiva.

La actuación, con una inversión cuantiosa, se ha ido realizando por fases y había puesto ya a funcionar el pasado octubre una de las dos nuevas líneas de tratamiento biológico y el nivel de ejecución se fijaba ya entonces en el 70 por ciento. Como suele ser habitual en este tipo de actuaciones, sin embargo, se realizó una primera fase de pruebas antes de validar la nueva instalación, que queda ya ahora pendiente del trámite de entrega al Principado.