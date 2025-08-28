Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle

Tremendo susto en el barrio gijonés de La Calzada. Los vecinos de la calle Uruguay dieron la voz de alarma a la una de la madrugada de la aparición de una serpiente de gran tamaño en la acera.

Los agentes de la Policía acudieron de inmediato hasta el lugar de los hechos y se hicieron cargo del animal. Metieron al reptil en la funda de un casco de moto. La Policía dio aviso del hallazgo al Cepesma, la Coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, con base en Luarca, que recogió la serpiente esta mañana.