Los proyectos (sobre todo dos) que urgen reactivar los barrios de Gijón: "La ciudad debe salir de la parálisis"

Con el objetivo de tener "certezas" y alejarse de "debates estériles o promesas incumplidas". Así afronta el movimiento vecinal de la zona urbana el inicio de un nuevo curso político. Todas las asociaciones, de todos los distritos, consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, tienen sus propias demandas pero la colectividad emerge cuando se trata, un año más, de los grandes proyectos. Así, sobre todo en la zona oeste, solucionar el paso de tráfico pesado por Príncipe de Asturias, concretar los accesos a El Musel como alternativa al vial de Jove o desbloquear la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes son algunas de las cuestiones que todos piden resolver. A ellas, se suman otras más recientes, como regular el turismo, crear más aparcamientos o desarrollar Naval Azul. "Las administraciones deben trabajar codo con codo por el bien de Gijón. La parálisis no puede seguir", reivindican en los barrios.

El fallido vial de Jove continúa generando preocupación en la zona Oeste. Allí, los vecinos urgen al Principado y al Gobierno central una solución para los accesos del Puerto, así como la humanización de Príncipe de Asturias. "Necesitamos algo que ponga fin al paso de miles de camiones, algunos con cargas peligrosas, por mitad de nuestro barrio", indica Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, donde también piden "mayor control" de la contaminación más farolas en espacios públicos, como en el parque Julián Besteiro.

Álvaro Tuero y José Ramón Fernández, en El Natahoyo y Jove respectivamente, apuntan a que "lo principal es sacar de una vez los camiones de Príncipe de Asturias". "Es algo muy grave", coinciden acerca de un tema que afecta también a Portuarios o Veriña. "Parece que es algo que está congelado. Estamos terminando agosto y no hay noticias", lamenta José Luis Nicieza, presidente de Veriña.

Sin salir de la zona oeste, líderes vecinales como Sotero Rey, de El Muselín, ponen el foco en otras mejoras. "Pedimos la restauración del lavadero, que está para caerse", señala. En Moreda, Charo Blanco pone el foco en que las aceras y los contenedores se limpien con mayor "profundidad y periodicidad". Constantino Alas, de Tremañes, urge la ejecución del parque infantil e intensificar la limpieza y los desbroces en caminos y calles.

Preocupación por el turismo masivo

En el distrito Centro, el auge del turismo sigue generando dificultades. Sucede, sobre todo, en Cimavilla, cuyo líder vecinal, Sergio Álvarez, pide "destensar el barrio de la presión turística y poder descansar", además de mejorar las zonas verdes, el transporte y la movilidad. Maite Martín, la presidenta de la asociación "Jovellanos" del Centro, resalta que "los espacios públicos tienen que ser para la ciudadanía y no para la hostelería, porque hay negocios que invaden aceras, plazas y paseos". Florencio Martín, "Floro", de Laviada, critica que "en este barrio no hay dónde aparcar" y pide una solución para ello, así como mejorar la limpieza en los contenedores.

En algunos puntos de la zona Este también piden más sitios para aparcar el coche. María José Cuervo, de La Arena, cita las dificultades que encuentran para estacionar los vehículos. Asimismo, solicita la reparación de calles "deterioradas" y remodelar el parque de la Fábrica de Gas. "Está obsoleto", remarca. En El Coto, Christian Guisado hace hincapié en el exceso de parcelas abandonadas, la falta de limpieza en calles y algunas aceras con desperfectos. En Ceares, la presidenta de "La Cruz", Pilar Ruiloba, espera que se cumpla con lo acordado acerca de las obras del Hogar del Productor. Por su parte, Víctor Díaz, de "Esto ye Ciares", incide en la atención al desarrollo del parque infantil en los Pericones. En La Guía, Paulino Tuñón reivindica mejorar la limpieza en el barrio. Cristina Menéndez, de La Providencia, requiere un aumento de la presencia policial y del mantenimiento de la carretera general y los caminos. Y en Viesques, Juan Suárez sugiere la mejora del puente de La Coría.

Manuel Cañete, líder de la Federación de Asociaciones y presidente de El Polígono, es otro de los que demanda soluciones para el vial de Jove. También pide certezas en la obra del Hospital de Cabueñes y que el gobierno local siga apostando por "verdificar la ciudad", entre otras cuestiones. En El Polígono pone el foco en eliminar los coches abandonados, reforzar la limpieza y renovar el circuito de bicicletas.

Barrios degradados

En Pumarín, Roberto Devesa, urge intensificar la poda de árboles y arreglar las aceras en mal estado, mientras que en Santa Bárbara ponen el foco en la limpieza de las fincas que rodean al barrio. Alejandro Romero, de Contrueces, espera que las obras de Barrios Degradados se realicen "hasta el final y sin demoras" y que se instalen más árboles en el parque de las Palmeras. Además, pide que el centro de salud abra por las tardes y que cuente con más profesionales. Por su parte, Tino Bermúdez, de Montevil, se centra en la instalación de marquesinas.

En Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, Susi Martínez apunta las mejoras en los parques, derribar el Soccer World y aumentar el número de espacios públicos. Purificación Bedriñana señala que en Roces requieren un paso de peatones en la Carretera Carbonera, a la altura de Casa Ferino, cerca del Parque de Bomberos. Y en Nuevo Roces, Graciela Buzón subraya contar con conexión con la senda fluvial, así como con medidas de seguridad para la parada del autobús de la línea 16 en Contrueces. Además, Buzón urge la creación de otro parque.

En el distrito restante, el cual está formado únicamente por El Llano, las dos asociaciones vecinales solicitan la segunda fase de reforma del parque Electra. Desde "El Fumeru" ya han pedido otras mejoras, como atención psiquiátrica y psicológica en el barrio. En "La Serena", por otra parte, urgen contar con más luminarias y que se intensifique la limpieza de los contenedores y la poda de árboles.