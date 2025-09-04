Gijón espera por más de mil visitantes con la llegada a El Musel de un nuevo crucero

La temporada de cruceros sigue en marcha y Gijón se prepara la llegada de una nueva embarcación que dejará a más de mil visitantes en la ciudad. En concreto, a 1.193 pasajeros, la mayoría de ellos estadounidenses, y a 772 tripulantes.

El crucero atracará en el muelle Moliner a las ocho de la mañana. Se trata del "Ms Vista", de la compañía Oceania, que cuenta con 242 metros de eslora y 7,7 metros de calad.

Los pasajeros de este crucero, explican desde la Autoridad Portuaria, "disfrutarán de la actuación de un grupo folclórico en el propio muelle y tendrán un punto de información turística a pie de barco, ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón". También contarán con autobuses lanzadera al centro de la ciudad, cortesía de Visita Gijón, el área municipal de Turismo, con parada establecida frente al Museo del Ferrocarril. Durante su estancia en el Puerto, los cruceristas tendrán ocasión de participar en varias excursiones para conocer Oviedo, Gijón, Avilés o León y, además, podrán visitar una granja ecológica, conocer el Jardín Botánico Atlántico o participar en una degustación de sidra.

El "MS Vista" parte hoy de Bilbao y mañana, a media tarde, zarpará de Gijón con destino La Coruña. El itinerario previsto incluye escalas en Oporto y Lisboa (Portugal); Tánger (Marruecos); Almería, Cartagena, Palma de Mallorca y Barcelona, donde finalizará la travesía, el 14 de septiembre.

La temporada de cruceros en Gijón arrancó el pasado mes de abril con el crucero “Arcadia”. El Puerto de Gijón espera recibir en 36 escalas a 73.439 pasajeros, lo que supone un 45% más que en 2024, con 50.586 cruceristas.