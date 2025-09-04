IU y Podemos piden comprar el campo de fútbol del Puerto en Jove

Izquierda Unida y Podemos llevarán al próximo pleno una propuesta conjunta para instar al gobierno local a la compra de los terrenos, sobre todo deportivos, que la Autoridad Portuaria tiene en el barrio de Jove, en concreto, junto a la calle Francisco Eiriz. Con ello, buscan no solo aumentar el número de instalaciones deportivas en la zona oeste, una demanda que tienen muchos clubes, sino que, en base a que el Plan General de Ordenación permite construir en ese lugar viviendas, se pueda construir por tanto vivienda pública para incrementar el parque local.

Olaya Suárez explicó que esta propuesta nace del contexto en el que se encuentra ahora El Puerto que, recalcó, se ve en la necesidad de vender esos terrenos "por las grandes deudas que ha adquirido". "Necesitamos que el Ayuntamiento se implique para evitar que se descapitalice el patrimonio público de la ciudad" y también para que "pase a manos privadas y que se especule con ellos". En ese sentido, Suárez explicó que con ello se lograría paliar la falta de instalaciones deportivas en la zona oeste algo que, en su opinión, no se salda solo ampliando el complejo deportivo de la Calzada.

"Es una propuesta oportuna, realista y necesaria", dijo, a su vez, Javier Suárez Llana, que explicó que la idea que ponen encima de la mesa es que los dos millones de euros que había presupuestados para comprar los terrenos de Pymar, "algo que sabíamos que no iba a pasar porque no valen eso" se destinen a la compra de la zona del campo de fútbol. Este terreno está tasado ahora en 1,5 millones.