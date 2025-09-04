Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)

Todo apunta a que Gijón no tendrá este año su proyecto para la estación intermodal. Adif acaba de publicar un acuerdo que modifica el contrato original de la redacción del proyecto básico y de los proyectos de construcción de la nueva estación en el que avala ampliar el plazo en tres meses, que se suman a los 30 con los que ya contaba el acuerdo. El plazo original para culminar la redacción finalizaba el mes que viene, en octubre, así que por ahora la entrega de toda la documentación se demoraría hasta el próximo mes de enero. El cambio supone incrementar el presupuesto de la redacción en casi medio millón de euros, 461.978 euros, lo que deja una inversión total de 4,8 millones. Adif, también, en su actualización de su tramitación de encargos a medios propios, notifica haber adjudicado una asistencia técnica para la redacción del proyecto del metrotrén y le otorga un plazo de ejecución de 60 meses.

La redacción del proyecto de la intermodal se formalizó en abril de 2023 con un plazo de elaboración de 30 meses. Un tiempo después, en octubre de ese mismo año, se acordó la que era hasta ahora la única modificación del contrato, que supuso un cambio menor: se incrementaba en 24.629 euros el presupuesto inicial y no se modificaban los plazos. Tras esa modificación, el coste de la redacción del proyecto de la intermodal se quedó en 4.339.800 euros. Es responsable de los trabajos la UTE Estación Intermodal Gijón, conformada por las firmas B720 Fermín Vázquez Arquitectos, Esteyco y Geocontrol, y que ya presentó a mediados del año pasado un adelanto del anteproyecto con las primeras infografías de su propuesta de diseño.

La nueva modificación del contrato es más sustancial, porque afecta los plazos de entrega y al presupuesto. La formalización del encargo se cerró el 26 de abril de 2023, así que la ampliación dejaría la fecha de entrega para el próximo 26 de enero. Relevante es también el acuerdo presupuestario, que incrementa el importe inicial en 461.978 euros. Tras este cambio, la redacción del proyecto de la intermodal se queda con una inversión de 4.801.778,91 euros.

En las infografías presentadas el año pasado los responsables presentaban su diseño del edificio como una nueva "puerta" para la ciudad que incorporaba "unos voladizos singulares que doten a los accesos de presencia urbana". Y, más recientemente, la pasada primavera, en el marco de Gijón al Norte y el plan de vías surgía un nuevo proyecto en firme, en vías de diseñarse, y con el que se pretende adelantar algunas actuaciones del operativo, principalmente el derribo del viaducto de Carlos Marx. Costará esto en total otros 53,5 millones, de los que 33,2 serán costeados por Adif, según se pactó entonces. Se prometía también en ese momento que la licitación de obras se lanzaría en el primer trimestre del próximo año. Este otro paquete de obras incluye la demolición del viaducto de la calle Carlos Marx y del paso inferior bajo su estructura, pero también la reposición de la calle en superficie, conectando la avenida José Manuel Palacio Álvarez hasta la glorieta de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal, y un nuevo colector de gran sección.

Respecto al proyecto del metrotrén, lo que figura en los encargos a medios propios de Adif es un servicio de "consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción" del túnel en su prolongación hasta Cabueñes y, en concreto, "trabajos de seguimiento y piezométrico del estado de los puntos de agua". La fecha de formalización del servicio consta rubricada el pasado 24 de julio y el importe del mismo se queda también cerca del medio millón: 453.460 euros. El plazo de ejecución fijado es igualmente elevado, de 60 meses, que son cinco años, si bien se entiende que esta asistencia técnica podría afectar también a la fase de obra porque, en teoría, la redacción del proyecto estaba avanzado.