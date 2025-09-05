Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches

Son muchos los vehículos que a diario acceden a La Calzada a través del cruce de la avenida Príncipe de Asturias con las de Galicia y la Argentina. Ese constante tránsito de coches, motocicletas, autobuses municipales, entre otros vehículos, había conllevado que la primera parte de la avenida de la Argentina contara con una serie de baches para los que los vecinos pedían una solución. Ahora, desde el inicio de la vía hasta el Ateneo de La Calzada, el pavimento luce totalmente renovado, con el inequívoco color oscuro de un espacio recién asfaltado. "Es una zona que tiene mucho tráfico. Todo lo que sea adecuarla y mejorarla es bien recibido", señala el líder de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, Carlos Arias.

1 | LUISMA MURIAS

La mejora de esta parte de la avenida de la Argentina se realizó al comienzo de esta semana. Desde las ocho de la mañana del lunes, el tráfico en ese tramo quedó cerrado para que un grupo de operarios llevara a cabo el cambio del pavimento con el objetivo de eliminar los socavones. Esos trabajos se extendieron hasta la tarde del lunes, cuando el movimiento de vehículos regresó a la total normalidad. Esta obra, explican fuentes municipales, forma parte de un contrato de conservación vigente en el que se programan obras de pavimentación en la ciudad de forma continuada.

3 | LUISMA MURIAS

Juan Luis Lledías y Richard Berdiales, unos residentes del barrio de La Calzada "de toda la vida", celebran el resultado de estas tareas en una vía a la que acuden con asiduidad. "El asfalto ha quedado muy bien. Antes había bastantes baches y todavía queda alguno más hacia adelante. Confiamos en que poco a poco los vayan arreglando", expresaron estos vecinos, antes de añadir que "son cambios que no conllevan mucho tiempo ni dinero, pero que conllevan mejoras".

4 | LUISMA MURIAS

De cara a las próximas jornadas, estos gijoneses esperan que estos arreglos se completen con la recuperación del paso de peatones que se situaba a la altura del número 15 de la avenida.

Una vía por la que transitan distintas líneas de autobús

En esa misma línea se pronuncia Norberto Chico, quien acumula cuatro décadas viviendo en La Calzada. "Las obras que facilitan el bienestar de los que vivimos aquí siempre ayudan", indica Chico, quien argumenta que "sería ideal que igualaran poco a poco el asfalto en toda la avenida".

El gerente de Calzados Ana, Adolfo Cuesta, estuvo presente en el proceso del cambio del pavimento en la avenida de la Argentina. Desde su negocio, ubicado junto al Ateneo de La Calzada, se aprecia a la perfección el renovado asfalto. "Es una buena noticia y algo que se echa en falta en otras calles, y sobre todo en Príncipe de Asturias", apunta Cuesta, que incide en que los baches que se habían generado, probablemente, eran causados "por la cantidad de líneas de autobuses que pasan por aquí".

La junta directiva de la entidad vecinal del barrio había avisado en repetidas ocasiones de los desperfectos que había en la avenida de la Argentina. Más allá de aplaudir los trabajos completados en esta calle, Carlos Arias puntualiza que "lo ideal es que toda esta avenida se saneara por completo porque es una zona que sufre mucho tráfico". "Es la medular del barrio", subraya Arias, quien agrega que "sería importante que se tomara una solución integral y no tantos parches".