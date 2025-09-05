Gijón clama contra otro retraso en el proyecto de la estación intermodal: "Es el cuento de nunca acabar"

"Es el cuento de nunca acabar". De esta forma definió ayer el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, al plan de la estación intermodal. Lo hizo después de conocer que la entrega del proyecto se retrasará tres meses, de octubre a enero, y que el presupuesto de la redacción crece en 461.978 euros, lo que deja una inversión total de 4,8 millones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Estos cambios también generaron desazón en la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, cuyo presidente, Manuel Cañete, quien señaló que la Alcaldesa "debería convocar un Consejo Social Extraordinario" para encontrar respuestas a las demoras en este plan, así como en el de la alternativa al vial de Jove y los accesos al Puerto.

Como adelantó este periódico ayer, Adif acaba de publicar un acuerdo que modifica el contrato original de la redacción del proyecto básico y de los proyectos de construcción de la nueva estación intermodal en el que avala ampliar el plazo en tres meses, que se suman a los 30 con los que ya contaba el acuerdo. Por otro lado, la entidad pública ya ha notificado una asistencia técnica para la redacción del proyecto del metrotrén, para el que otorga un plazo de ejecución de 60 meses.

Ante el retraso avalado por Adif, Martínez Salvador indicó que "la estación intermodal que el Gobierno de España le lleva dos décadas debiendo a Gijón es el cuento de nunca acabar". Para el portavoz del gobierno local, cada demora en este plan supone "un incumplimiento más en una infraestructura esencial para el futuro de la ciudad y su conectividad".

Críticas al PSOE por los retrasos

Teniendo en cuenta este nuevo escollo para el gran proyecto del plan de vías, Martínez Salvador reivindicó que "mientras el PSOE se dedica a hacer augurios e intoxicar sobre si los proyectos del gobierno municipal van a cumplir o no los plazos previstos, su partido continúa haciendo bailar las cifras y dejando a la ciudad en la estacada".

Con este retraso de los planes para la estación intermodal, Martínez Salvador entiende que "una vez más, el mensaje a Gijón es el mismo: aquellos proyectos que dependan del Ayuntamiento, tal y como se está demostrando, van a salir adelante. Los que dependen de otras administraciones, ya vemos en qué se convierten".

Por su parte, la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Principado de Asturias que lidera Alejandro Calvo declinó realizar declaraciones sobre la demora de tres meses en el plan de la intermodal, que aumenta en casi medio millón de euros.

Quien sí se pronunció al respecto fue el líder vecinal Manuel Cañete. El presidente de la FAV subrayó que "desgraciadamente, ya nada de esto nos pilla por sorpresa". "Nos estamos habituando a que el retraso sea una máxima del gobierno de turno, sea este del color que sea", criticó.

Cañete recordó que la puesta en marcha de este proyecto arrancó "hace 23 años" y que "hace 25 años se decía que el túnel del metrotrén cambiaría todo". "Nada de esto se ha producido, absolutamente nada", aseveró.

"Gijón no puede esperar más"

Tras conocer que todo hace indicar que Gijón no tendrá este año su proyecto para la estación intermodal, el líder de las asociaciones vecinales de la zona urbana de Gijón remarcó otros proyectos por los que también espera la ciudad. "A las administraciones esto no parece preocuparles mucho. Ya lo vimos con el derribo del puente de Carlos Marx, que no sabemos para cuándo será, o con el caso del vial de Jove en el año 2023, del que nada hemos vuelto a saber", apuntó Cañete, que denunció que "a los gobiernos local, regional y nacional no parece preocuparles el lamentable estado que presenta todo el entorno del plan de vías, las infraviviendas que se están habilitando y las ausencias de total salubridad". "Las veces que han venido ministros y ministras ha sido para reírse de nosotros", abundó.

Para buscar una solución, Cañete incidió en que las entidades vecinales no son las que deben liderar ahora "un paso al frente". "La FAV hizo el esfuerzo durante años, pero el incumplimiento sistemático de unos y otros, nos ha llevado el hartazgo ha podido con todo", aseguró el presidente de la federación, antes de poner el foco en que después de este nuevo revés para la ciudad, en la FAV "creemos que llegados a este punto, con lo ocurrido con esta obra así como la del acceso al Puerto de la que nada sabemos, pero que provoca que miles de camiones peligrosos sigan pasando por el casco urbano, la Alcaldesa debería convocar un consejo social extraordinario" con el objetivo de "fijar entre todos una amplia respuesta social de ciudad". "Gijón no puede esperar más por su futuro. Llevamos años y años de retrasos", expresó Cañete, que agregó que desde la federación que preside están dispuestos a "proponer y sumarnos a todas aquellas respuestas que se consideren oportunas".