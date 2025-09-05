La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) comienza el mes de septiembre con el inicio de siete obras en Gijón por casi 20 millones de euros. "La EMA está viviendo uno de sus mejores momentos, con cifras récord de inversión y sin la necesidad de implementar una subida de tasas", aseguró el presidente de la empresa municipal y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Entre las obras, se llevará a cabo en la avenida Pecuaria con inicio el 9 de septiembre y un plazo de 24 meses, con un presupuesto de licitación de 14.971.357 euros. Otra de las obras destacadas, se hará en el entorno de la Escuelona, que comenzará la segunda semana de septiembre y tiene un plazo de 12 meses. Por otro lado, se llevará a cabo el saneamiento de La Pedrera a partir de la segunda o la tercera semana de septiembre, y tendrá un plazo de 10 meses, y un presupuesto de licitación de 1.411.563 euros. Otra de las obras será en la Avenida Torcuato Fernández Miranda, se estima su inicio en la primera o segunda semana de este mes y tiene un plazo de 10 meses y presupuesto de 1.939.111 euros.

Más obras en septiembre

Gijón también tendrá obras en la Venta de Veranes, con un plazo de seis semanas y un presupuesto de licitación de 49.573 euros; en la Calle Orquídeas, con un plazo de diez semanas y un presupuesto de licitación de 108.047 euros; y en la Calle Lanuza, con un plazo de cuatro meses y presupuesto de 219.474 euros.

En el último ejercicio, la EMA ejecutó obras por un importe global de 10.764.000 euros, y en junio adjudicó la contratación de las obras en La Pecuaria por 12.827.459 euros, la inversión "más importante de su historia". A pesar de ello, la tesorería de la compañía asciende a 38,7 millones de euros.