Actividades para todas las edades en el Santa Olaya

El Club Natación Santa Olaya continua con su apretada agenda de actividades en sus fiestas, este sábado, como no podía ser de otra manera, en el club sociodeportivo familias enteras disfrutaron con una lluvia de colores gracias a la ya tradicional "holi party."

Además, los asistentes pudieron disfrutar de los hinchables, de una proyección de Harry Potter, una exhibición de rugby, un circuito de cars a pedales y un torneo de tenis mesa.

Por la tarde, ‘Itaca’ interpretó una actuación musical, y seguido un taller de cócteles sin alcohol y discoteca juvenil cerraron la velada festiva.