Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades para todas las edades en el Santa Olaya

La lluvia de colores y actividades para todas las edades en el Santa Olaya, en imágenes

La lluvia de colores y actividades para todas las edades en el Santa Olaya, en imágenes

Ver galería

La lluvia de colores en el Santa Olaya, en imágenes / CNSO

A. S. Y.

El Club Natación Santa Olaya continua con su apretada agenda de actividades en sus fiestas, este sábado, como no podía ser de otra manera, en el club sociodeportivo familias enteras disfrutaron con una lluvia de colores gracias a la ya tradicional "holi party."

Además, los asistentes pudieron disfrutar de los hinchables, de una proyección de Harry Potter, una exhibición de rugby, un circuito de cars a pedales y un torneo de tenis mesa.

Por la tarde, ‘Itaca’ interpretó una actuación musical, y seguido un taller de cócteles sin alcohol y discoteca juvenil cerraron la velada festiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
  3. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
  4. Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)
  5. Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque
  6. Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
  7. Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: 'Ha quedado muy bien
  8. Susto en Fomento, en Gijón, por una agresión a un joven: 'Pensamos que lo iba a tirar al mar

Actividades para todas las edades en el Santa Olaya

Actividades para todas las edades en el Santa Olaya

El artista gijonés Marcos Tamargo llena de color su serie "Lux", que ya cuenta con 20 obras y se lucirá en Nueva York

El artista gijonés Marcos Tamargo llena de color su serie "Lux", que ya cuenta con 20 obras y se lucirá en Nueva York

Nuevas opciones para llegar desde Gijón a los campus de la Universidad de Oviedo: estos son los barrios que estrenan un autobús directo

Nuevas opciones para llegar desde Gijón a los campus de la Universidad de Oviedo: estos son los barrios que estrenan un autobús directo

Crónicas del Ateneo de La Calzada: una extraordinaria memoria narrativa del barrio oeste de Gijón

Crónicas del Ateneo de La Calzada: una extraordinaria memoria narrativa del barrio oeste de Gijón

La leyenda del hockey sobre patines Sara Lolo presume de la zona oeste: "Este club y el Telecable ya son historia viva de la ciudad"

La leyenda del hockey sobre patines Sara Lolo presume de la zona oeste: "Este club y el Telecable ya son historia viva de la ciudad"

Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: "Ha quedado muy bien"

Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: "Ha quedado muy bien"

La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)

Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)
Tracking Pixel Contents