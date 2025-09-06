Actividades para todas las edades en el Santa Olaya
A. S. Y.
El Club Natación Santa Olaya continua con su apretada agenda de actividades en sus fiestas, este sábado, como no podía ser de otra manera, en el club sociodeportivo familias enteras disfrutaron con una lluvia de colores gracias a la ya tradicional "holi party."
Además, los asistentes pudieron disfrutar de los hinchables, de una proyección de Harry Potter, una exhibición de rugby, un circuito de cars a pedales y un torneo de tenis mesa.
Por la tarde, ‘Itaca’ interpretó una actuación musical, y seguido un taller de cócteles sin alcohol y discoteca juvenil cerraron la velada festiva.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
- El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
- Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)
- Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque
- Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
- Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: 'Ha quedado muy bien
- Susto en Fomento, en Gijón, por una agresión a un joven: 'Pensamos que lo iba a tirar al mar