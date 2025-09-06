Crónicas del Ateneo de La Calzada: una extraordinaria memoria narrativa del barrio oeste de Gijón

Ateneo de La Calzada. / Fernando Rodríguez

Las crónicas del Ateneo Obrero de la Calzada forman parte de una extraordinaria memoria narrativa del barrio oeste de Gijón susceptible al mérito de compromiso y conciencia solidaria. Son tantos sus datos, que resulta difícil sacarlos todos a la luz y mostrarlos al público gijonés. Ensanchar su círculo fuera del edificio centenario, museo de memoria histórica, es ilustrar a la población la singularidad de su cultura ateneísta y acercarla a la ciudadanía como crónicas de barrio y del barrio. Crónicas que a modo de noticiario de NO-DO en blanco y negro se pueden utilizar como el mejor pasaporte para viajar a bordo de una larga travesía como muestrario archivador, documental y de textos.

A veces, de forma natural, los más de los mortales intuimos que no quedará nada de nosotros cuando nos diluyamos en los siglos. Sin embargo, existen personas que poseen una luz tan poderosa que rasga el velo de la historia para mostrar los logros y gestas significativas en determinados momentos de sus vidas, pero también existen circunstancias en que la propia historia o sus narradores los condenan al olvido. Rara vez se rescatan de las sombras para hacerlos visibles y hacer de su existencia una red sobre la que seguir tejiendo esperanza, compromiso y solidaridad para fortalecer su memoria como regalo histórico social.

Un patio de recreo

El Ateneo Obrero de La Calzada se convirtió en un patio de recreo por el que pasaron personas adultas en busca de alfabetización elemental social y laboral básicas mediante la cual los individuos se relacionaran mutuamente en los diferentes contextos en los que se desenvolvían. A principios del siglo pasado -el ateneo se inaugura en 1904- el analfabetismo era elevado y constituía un lastre muy común, sobre todo, en el mundo laboral emergente de la industrialización donde la fuerza bruta y la disposición para trabajar resultaban herramientas de lo más requerido. En esas condiciones el crecimiento del barrio fue más rápido de lo habitual a base de una inmigración integrada por mano de obra de procedencia rural atraída por las posibilidades que ofrecían las nuevas instalaciones fabriles.

Esa naciente actividad económica genera los flujos poblacionales del campo a la ciudad. Son el germen de la clase obrera y el desencadenante de la cuestión proletaria que atraídos por los nuevos puestos de trabajo se despojan del entorno agrario para abrazar condiciones de vida muy distintas y difíciles.

En esta coyuntura diversos mecenas y fieles ateneístas se disponen -convencidos de que la cultura tiene que estar al alcance de todos- a considerar la enseñanza y la formación laboral cualificada como claves para resolver la problemática acuciante de la falta de formación adecuada y desigual presente en la sociedad. En el esquema de esa filantropía entusiasta y participativa es digno sustraer el testimonio de uno de los primeros y principales filántropos del Ateneo Obrero, Dionisio Cuervo: “La educación y la instrucción de las clases trabajadoras es tanto más necesaria cuanto más graves y transcendentales son los problemas que la lucha de clases presenta para su desarrollo en la vida social”.

Por tanto, el desafío de mecenas, ciudadanos y de ateneístas fue dedicar talento y esfuerzo al servicio del obrerismo consustancial a la época con el fin de invertir dicha tendencia a través de la enseñanza “primaria” en el aprendizaje de la lectura, la escritura y “las cuatro reglas”, cuestión esta, que comenzó a ser una aspiración cada vez más solicitada por aquellos obreros recién incorporados al mundo laboral. En ese ámbito, las crónicas destacan el esfuerzo de algún que otro técnico industrial, de ciudadanos y de socios aventajados que daban clases de escritura, matemáticas y dibujo. Personajes anónimos que gustaban sentirse fuera de los focos de atención para dar lo mejor de su saber sin buscar reconocimiento ni remuneración alguna, por tanto -aunque sus nombres aparecen en la historia del ateneo años después- no seré yo en este artículo quien rompa dicha regla.

Un nuevo plan de urbanización

La importancia de la enseñanza en la línea del conocimiento no hace más que poner de relieve la dificultad que aquella ocupaba en el barrio. Según cierta crónica, independientemente de que en las clases nocturnas del Ateneo acudían setenta alumnos, La Calzada, seguía desatendida en enseñanza. En 1913 el Ayuntamiento había recibido una oferta para adquirir los locales de la calle Laboratorios con capacidad para dos escuelas -una para cada sexo- cuya creación se solicitó al ministerio sin que tuviera éxito. Desde el ministerio se aducía –de manera negativa- que la población del barrio ascendía a 2.093 habitantes lo que desaconsejaba la solicitud. Con independencia de que La Calzada necesitase un plan de urbanización para el crecimiento ciudadano, también estaba necesitada de atención a los niños en el aspecto de la enseñanza ante la falta de escuelas.

Es ese ejercicio de memoria colectiva sobre el que se asienta el magisterio del Ateneo Obrero de la Calzada el que representa toda una crónica expositiva de arte en movimiento y constante metamorfosis de personas con acento que fluyen en toda dirección del mosaico socio cultural de 120 años de historia forjada a base de entereza, dedicación y disponibilidad humana con tendencia a crear ilusión y facilitar oportunidades a los vecinos del barrio obrero de la zona oeste gijonesa.

Interior del Ateneo de La Calzada. / Ángel González

Por tanto, es de esperar qué el Ateneo, mañana, cuando reabra sus puertas y recupere su actividad no quede sostenido en los brazos del pasado, sino que vuelva a su labor de colmena activa pedagógica, al esfuerzo vibrante para seguir mirando y avanzando hacia horizontes modernos que posibiliten crónicas infinitas como esbozos definidos de los tiempos que vendrán y de la templanza que se tenga para su observación y escritura.

Estas crónicas van ofrecidas a aquellas personas que no han querido pasar a la historia, pero que han hecho girar a través del Ateneo Obrero de la Calzada a los vecinos del barrio en el aprendizaje cultural y solidario. Van dirigidas a esa clase de gente anónima, no porque así lo dispusieran, sino porque marca la conducta y el ritmo de su entrega sin revelar su identidad. En definitiva, a las personas que a lo largo de la historia han preferido la discreción como vocación eficiente.

Esta conducta se traduce en: sin compromiso no hay conciencia, sin memoria la historia se marchita y la humanidad pierde el umbral de su existencia.