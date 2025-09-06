La leyenda del hockey sobre patines Sara Lolo presume de la zona oeste: "Este club y el Telecable ya son historia viva de la ciudad"

Con una sonrisa de oreja a oreja durante toda su intervención y con la humildad que tanto la caracteriza, Sara Lolo dio ayer el pistoletazo de salida a las fiestas del Club Natación Santa Olaya con la lectura del pregón en las instalaciones de la entidad de la zona oeste. "Estoy muy contenta. Aquí me siento como en casa, ya que soy socia desde que nací", expresó la leyenda del Telecable Gijón, quien se retiró el pasado junio tras más de dos décadas en el hockey sobre patines.

Antes de iniciar su carrera en este deporte en el que tantos éxitos terminó alcanzando, Sara Lolo hizo "sus pinitos" en el Santa Olaya practicando natación, tal y como recordó en el pregón. "Este fue mi principal entorno deportivo de niña antes de incorporarme a la cantera del Telecable. Por suerte para todos, cuando llegó el momento de decidirme por un deporte terminé intuyendo lo grande que podría llegar a ser mi pasión por el hockey y acabé optando por los patines", agregó la excapitana del Telecable.

No obstante, su vida personal y profesional continuó unida en todo momento a la zona oeste de la ciudad, de la que presumió ayer. "No dejé de pisar el Santa Olaya con frecuencia porque no me fui muy lejos. Esta entidad y el Telecable son dos clubes de barrio, de barrio obrero y del oeste de Gijón. Además, son fieles reivindicadores de serlo y se han convertido en historia viva de nuestra ciudad", apuntó.

Sara Lolo presume de la zona oeste

La ya exjugadora aplaudió la cantidad de "grandes deportistas que hemos visto pasar por esos clubes, que han acercado a tantas y tantas familias con la intuición de que somos un buen sitio para sus pequeños y también para ellos mismos". "En definitiva, son clubes familiares e inclusivos que trabajan por un barrio en el que todas y todos tengamos espacio para hacer deporte y que además nos sintamos a gusto con ello. Espero que sigamos haciendo camino cerca por muchos años", culminó la leyenda del Telecable, ante el aplauso de los socios del Santa Olaya presentes en el pregón, entre los que había algunos niños admiradores de Lolo.

Previamente, el encargado de inaugurar el acto fue el presidente del Santa Olaya, Gonzalo Méndez. El líder del club, que vive sus primeras fiestas al frente de la entidad, también destacó que "estamos en una zona muy privilegiada". "Somos un club muy familiar que está dentro de un entorno muy especial, ya que esta zona aglutina los mejores clubes y hasta hace poco la consideraban como un espacio degradado y separado de Gijón. Está claro que estamos subiendo de escala", sentenció.

Además del pregón, los socios del Santa Olaya disfrutaron ayer de una tarde repleta de actividad. Numerosos pequeños aprovecharon los hinchables instalados por la entidad en el pabellón, mientras que en la cafetería hubo torneo de parchís y actuación musical de "Eleven". La programación continúa hoy por todo lo alto, con citas desde las 12.00 hasta las 19.30 horas y se prolonga hasta el día 8 de septiembre.