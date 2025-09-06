Nuevas opciones para llegar desde Gijón a los campus de la Universidad de Oviedo: estos son los barrios que estrenan un autobús directo

El Gobierno de Asturias ampliará desde el próximo martes, día 9, el servicio de CentroBus, –el dispositivo del Consorcio de Transportes de Asturias que enlaza Oviedo, Gijón y Avilés– con dos nuevas líneas que mejorarán la conexión entre barrios gijoneses y los campus universitarios de Oviedo en las horas punta del día, según informa el Principado.

La línea GO4 conectará los barrios de La Calzada y Natahoyo con el campus de El Cristo. Las cabeceras de la linea serán la Avenida de La Argentina y la Facultad de Derecho. En Gijón tendrá paradas en Santa Olaya, el Revillagigedo y Sedes. Ya en Oviedo, tendrá paradas en Víctor Chávarri, Alcalde García Conde, Uría Sur, Llamaquique y finalizará en el campus con diversas paradas.

El servicio desde la zona Oeste. / Lne

La línea GO5 tendrá las cabeceras en la estación de servicio de Viesques y la Facultad de Derecho. En Gijón pasará por las calles Corín Tellado, Mar Cantábrico, Ramón Gómez Lozana y el Centro de Nuevas Tecnologías. En Oviedo tendrá paradas en el campus de El Milán, en la zona de las consejerías en Llamaquique y también concluirá en El Cristo.

El recorrido desde Viesques. / Lne

Ambas rutas operarán en horarios de alta demanda, con salidas desde Gijón a las 7.50 y 14.05 horas, y regresos desde Oviedo a las 14.05 y 20.05 horas. El objetivo es facilitar los desplazamientos diarios de estudiantes y trabajadores hacia zonas con gran afluencia de viajeros.

Con estas incorporaciones, el dispositivo CentroBus suma ya 23 líneas activas en días laborables, lo que refuerza la movilidad entre nodos metropolitanos clave como centros sanitarios, administrativos y universitarios. Durante el curso pasado, este servicio, diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en el área central de Asturias, registró 1.285.000 viajes.