La nadadora que desprende vitalidad

Las instalaciones del Club Natación Santa Olaya albergan desde hace dos jornadas y hasta mañana un sinfín de actividades con motivo de las fiestas de la entidad de la zona oeste. Son muchos los niños, padres y abuelos que tienen estas fechas señaladas en sus respectivos calendarios y eso refuerza el componente social que tanto caracteriza al Oly. Entre ellos, disfrutando como una más, se encuentra Noelia García Casal (Avilés, 1977), "None", la exnadadora que forma parte de la época dorada a nivel deportivo del club, en el que desde hace un lustro lleva a cabo las labores de vicepresidenta primera.

A pesar de ser natural de Avilés, la mayoría de los recuerdos que García Casal guarda de su niñez tuvieron lugar en la localidad gallega de San Ciprián, ubicada en la mariña lucense. Allí se crio junto a sus padres, Luis Enrique y Loli, y su único hermano, Luisjo. Por aquel entonces, el regreso a Asturias no entraba dentro de los planes de la protagonista de estas líneas. Sin embargo, tras disfrutar de una beca en el Centro de Alto Rendimiento de Pontevedra como nadadora, a García Casal le surgió la oportunidad de fichar por el Santa Olaya, la entidad de la que ya nunca se separó.

En su etapa como deportista logró una larga ristra de victorias que le llevaron a competir en la élite. Su mayor orgullo es haber podido situar al club de su corazón entre los tres primeros de España en la categoría de División de Honor. Esa unión con el Santa Olaya hizo que García Casal no tardara en considerarse una gijonesa más. Al inicio residía a escasos metros de las instalaciones de la entidad de El Natahoyo, pero cuando alcanzó la mayoría de edad se mudó a El Llano con una de las numerosas amigas con las que ya contaba.

"None", después de completar los estudios de Secundaria, se matriculó en el grado de Educación Social. En cambio, su futuro continuó relacionado con el deporte y la actividad física. Aquellos que mejor la conocen destacan que es "una mujer incansable". Una buena muestra de ello son los distintos trabajos que ha desempeñado en las últimas décadas.

Durante un largo periodo, García Casal fue monitora y socorrista en el Santa Olaya, donde llegó a entrenar al equipo infantil junto a su fiel amigo José Manuel Peliz, un compañero de pasión al que conoció al llegar a Gijón siendo adolescente que sigue formando parte de su rutina.

Aunque solo de manera temporal, los caminos de esta avilesina y el Santa Olaya llegaron a separarse. Durante ese paréntesis volvió a demostrar su capacidad de reinventarse, ya que en primer lugar fue gerente de una empresa de trajes de electroestimulación y más tarde impulsó un proyecto como entrenadora personal. Asimismo, trabajó en los gimnasios del Grupo Covadonga.

Hace cinco años, García Casal recibió una llamada especial del expresidente José Enrique Plaza, quien le propuso ser su "número dos" en el caso de ganar en las urnas, tal y como sucedió. Su amor por la entidad olayista le llevó a aceptar para aportar todos sus conocimientos en natación y, no menos importante, inculcar los valores que deben llevar por bandera los deportistas.

En la actualidad, con Gonzalo Méndez al frente del club de El Natahoyo, García Casal sigue desarrollando las tareas de vicepresidenta de la entidad y responsable del área de natación. "Es vital para nosotros. Tiene un conocimiento máximo del funcionamiento del club", destaca el líder del Santa Olaya.

Más allá del apartado profesional, "None" vivió en Gijón los momentos que han marcado su vida. El deporte, en este caso el gimnasio, le permitió conocer a "Rubo", un vecino de Roces, cuando corría el año 2002. Precisamente, en la iglesia de este barrio gijonés se casaron el 18 de agosto de 2007 y allí todavía residen junto a su hija, Daniela, quien nació el 28 de junio de 2008.

Los tres se definen como unos olayistas de pro. "Tenemos corazón verde", bromea el compañero de vida de García Casal, una mujer empática y alegre que trata de cuidarse al máximo y que incluso sus otras aficiones más allá de la natación tampoco la separan del deporte.

Entre los planes favoritos de "None" y su familia, quienes se consideran sportinguistas, se cuelan las vacaciones navideñas para esquiar en las pistas de los Pirineos, los Alpes o Andorra. En todas esas aventuras los acompañará ahora su nueva mascota, "Max", un caniche alborotador y cariñoso a partes iguales. Y otra de las claves para que García Casal siempre muestre su tan característica energía es visitar a sus padres y a su hermano, que residen en Galicia, su "otra casa" aparte de Gijón y el Santa Olaya, el que sin duda es el club de su vida.