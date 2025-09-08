Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde el viernes: "Estamos preocupados"

Alarma en Gijón por un nuevo caso de desaparición. Según la plataforma SOS Desaparecidos, a un gijonés llamado Carlos L. G., se le perdió la pista el pasado día 5 de septiembre en la ciudad. Es decir, sus allegados no tienen noticias de él desde el pasado viernes

Según los datos proporcionados por la plataforma en un mensaje en la red social "X", la antigua Twitter, el desaparecido tiene 44 años, mide un metro y ochenta centímetros de alto, es de complexión delgada y tiene calvicie total. Además, detallan que lleva barba y que camina de forma lenta.

Explica su familia que la última vez que supieron de él fue este viernes, en La Calzada. "Sabemos que tuvo una pelea en un pub del barrio y desde entonces, nada", contó su hermana.

Esta mujer añadió que han tratado de contactar con él por teléfono, pero no les da señal. Tampoco le llegan mensajes. "Estamos muy preocupados. Hemos dado vueltas por el barrio para ver si lo vemos, pero no ha sido así", agregó esta mujer, que concreta que ha formalizado denuncia este sábado.