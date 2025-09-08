Armón Gijón inicia el montaje de los nuevos ferris eléctricos para Baleària

Armón Gijón ha iniciado el montaje de los dos "fast ferries" (ferris rápidos) de propulsión completamente eléctrica que está construyendo para el armador español Baleària. Está previsto que ambas embarcaciones comiencen a operar en la ruta que une el puerto español de Tarifa y el marroquí de Tánger City a partir de 2027, convirtiendo esta línea en el primer corredor verde marítimo entre España y Marruecos, cruzando el estrecho de Gibraltar. El contrato para la construcción de estos dos barcos asciende a 120 millones de euros.

Los dos catamaranes gemelos, que se construyen en Armón Gijón, estarán dotados de una potencia eléctrica de 16 MW y baterías con capacidad de 13.000 kWh, lo que les permitirá realizar la travesía completa de 18 millas náuticas exclusivamente con energía eléctrica y sin emisiones contaminantes. Además, su propulsión eléctrica eliminará ruidos y vibraciones, mejorando la experiencia a bordo, según informa la naviera.

Vista de instalaciones de Astilleros Armón, al fondo, desde el paseo de la playa de El Arbeyal. / Pablo Solares

El proyecto, fruto de una colaboración público-privada, contempla también la electrificación de los puertos de Tarifa y Tánger City, donde se instalarán sistemas de almacenamiento con baterías de 8 megavatios hora brutos cada una, que se sumarán al suministro eléctrico en tierra —de 5 megavatios hora en Tarifa y 8 en Tánger—. Asimismo, se instalarán sistemas de recarga rápida mediante dos brazos robóticos autónomos conectados a las embarcaciones, y que permitirán recargar las baterías necesarias para la ruta en apenas 40 minutos durante las escalas en puerto.

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, la construcción de estos dos "fast ferries" 100% eléctrico supone "dar un paso decisivo hacia la movilidad marítima descarbonizada y sostenible, adelantando a 2027 los objetivos climáticos fijados para 2050". Utor subraya que "este corredor verde será un vínculo esencial entre dos países con una estrecha relación histórica, cultural, económica y comercial, y un motor de desarrollo local y generación de empleo".

Navegación

El diseño de los buques, optimizado para las características operativas de ambos puertos, ofrecerá capacidad para 804 pasajeros y 225 vehículos, una velocidad máxima de 26 nudos y un sistema T-Foil que mejorará el confort de los buques durante la navegación. Por otro lado, los catamaranes ofrecerán una gran facilidad de maniobra, gracias a disponer de alerones en el puente con integración de todos los mandos, dos hélices de proa, dos hélices de popa y cuatro timones. También dispondrán de dos rampas de gran capacidad en popa, diseñadas para agilizar las operaciones y maniobras en puerto.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de flota innovadora y ecoeficiente de Baleària, que ya cuenta con 11 buques propulsados por gas natural (un duodécimo en última fase de construcción) y con experiencia en energía eléctrica, con barcos como el Cap de Barbaria y el Rusadir. De hecho, gracias al uso de estas energías más verdes y a medidas de ecoeficiencia, en 2024 la naviera redujo casi un 10% su huella de carbono por pasajero. Con estos dos nuevos "fast ferries", la naviera reafirma su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas antes de 2050.