Espuma, hinchables y bautismo de buceo en las fiestas del Santa Olaya
El club sociodeportivo de la zona oeste sigue disfrutando de sus fiestas
A. S. Y.
Las familias del Santa Olaya no paran. Tenis de mesa, maratón de pádel, la multitudinaria y divertida fiesta de la espuma, proyección de películas, música y los hinchables. Y hasta bautismo de buceo. El club de natación de la zona oeste sigue inmerso en sus fiestas que continúan hoy lunes.
