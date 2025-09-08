Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espuma, hinchables y bautismo de buceo en las fiestas del Santa Olaya

El club sociodeportivo de la zona oeste sigue disfrutando de sus fiestas

La fiesta de la espuma en el Santa Olaya, en imágenes

La fiesta de la espuma en el Santa Olaya, en imágenes

La fiesta de la espuma en el Santa Olaya, en imágenes / CNSO

A. S. Y.

Las familias del Santa Olaya no paran. Tenis de mesa, maratón de pádel, la multitudinaria y divertida fiesta de la espuma, proyección de películas, música y los hinchables. Y hasta bautismo de buceo. El club de natación de la zona oeste sigue inmerso en sus fiestas que continúan hoy lunes.

