El Lauredal se sienta a la mesa con invitados para celebrar su tercera "Folixa Vecinal": un símbolo "de hermandad"

Ya es tradición. Los vecinos de El Lauredal celebraron ayer la tercera edición de la Folixa Vecinal, de la mano de la Asociación Cultural Cilúrnigos de El Lauredal y con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV). "Hemos tenido alrededor de 200 personas, una comida de hermandad entre vecinos del barrio, pero también con gente de La Calzada, del barrio de La Arena, de Moreda o de otros barrios también. Además, ha salido todo muy bien, y sobre todo gracias a la ayuda del presidente de la FAV, Manuel Cañete, que siempre está por aquí ayudando", aseguró el presidente de la Asociación Cultural Cilúrnigos, Xurde Lais.

El año pasado, según contó el presidente, contaron con "setenta vecinos más" ya que siempre celebran esta folixa el primer domingo de septiembre, pero este año "muchos se fueron de viaje por el puente del lunes".

Además de la comida, los vecinos también pudieron disfrutar de la tradicional pipa de sidra, que con la compra de un vaso conmemorativo de las fiestas, podían beber gratis toda la sidra que quisieran hasta que se diese por terminada la pipa. "También tenemos rifas de todo tipo en colaboración con distintos establecimientos, donde se consiguieron lavados de vehículos, una comida o una cena parrillera en el restaurante ‘Casa Tírate al Matu’, o un vale para comer pizza en El Natahoyo", explicó Lais.

En esta folixa que inició sobre la una de la tarde y finalizó alrededor de las siete, los asistentes pudieron disfrutar del menú parrillero organizado por las asociaciones o llevar su propia comida, un evento sin excusas en el que reunirse con los vecinos y disfrutar también de los juegos, donde los más pequeños, e incluso los mayores, pudieron cantar unas canciones en el divertido karaoke.

"De lo que sí que me alegro es que el tiempo nos haya respetado esta folixa", indicó contento Lais, ya que el sol y la buena temperatura de ayer permitieron llevar a cabo este gran evento vecinal tan apreciado entre los vecinos de principio a fin.

La folixa cerró a la tarde con un ambiente muy familiar, donde los guajes cantaban en el karaoke mientras los adultos, entre tertulias, recogieron todos los preparativos que con tanta ilusión dejaron listos por la mañana para poder celebrar este día tan especial.