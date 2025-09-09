El colegio Xove arranca el curso con más alumnos y celebrando las obras de mejora en el centro: "Ahora a disfrutar de ellas y a cuidarlas"

"Con muchas ganas", ilusiones y felicidad por el reencuentro con los compañeros y, también, "algunos nervios". Así ha sido la vuelta al cole en colegios, institutos y en el campus universitario de Gijón para miles de estudiantes que hoy arrancaban el nuevo curso escolar 2025/2026.

El colegio público Xove, por su parte, han dado la bienvenida al nuevo curso con un considerable aumento de alumnos y con las obras que se iniciaron el 30 de junio ya culminadas.

El centro ha recibido la visita de la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, y el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. "El compromiso es mantener los colegios en el mejor estado de revista y este es el mandato que mayor inversión efectiva va a recoger para los colegios, en torno a los 20 millones de euros", destacó la Regidora, que señaló que "he visto a los niños muy contentos" con la vuelta a las aulas.

Los trabajos realizados en este centro han consistido en la construcción de baños en la zona exterior y la construcción de una rampa para las clases de Infantil, además de pintar las fachadas del centro educativo. Estas tareas han supuesto una inversión de 120.000 euros. "Eran unas obras muy esperadas tanto por las familias como por el centro. Bienvenidas sean, ahora a disfrutar de ellas y a cuidarlas", expresó Evelin Díaz, la directora del colegio Xove.

En lo relativo a las reivindicaciones educativas, "el curso pasado lo acabamos de forma reivindicativa y este esperamos que sea tranquilo", afirmó Lorena González, maestra de los niños de 3 años.