Un estudio sobre la bahía apunta a El Musel como foco de la contaminación

Un análisis estadístico sobre la composición de muestras tomadas en las tres playas urbanas de Gijón y en diversas partes de la bahía ha revelado el impacto de la actividad portuaria e industrial en la contaminación del lecho marino. El estudio ha sido elaborado, entre otros, por el ingeniero de minas asturiano y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid Carlos Boente López, analizando las concentraciones de más de cincuenta elementos químicos. "La conclusión es que, aunque no existen concentraciones peligrosas, y están lejos de serlo, sí que se observa una pequeña influencia de la zona industrial y portuaria en el aporte de metales pesados que habrá que continuar vigilando para que no ponga en compromiso la estabilidad de los ecosistemas o de las propias playas en el futuro", explica el ingeniero de minas asturiano.

El estudio ha sido divulgado ya en una publicación científica especializada y en sus conclusiones señala que "el resultado más importante de este estudio es que el Puerto está teniendo un impacto localizado en los fondos marinos circundantes". El resultado del análisis de las muestras arroja que los niveles de metales pesados (plomo, cadmio, talio, cinc o cobre) en los sectores central y occidental de la bahía –entre El Musel y el cerro de Santa Catalina en Cimavilla– son notablemente superiores a los existentes al este de la bahía.

El Arbeyal, el punto con mayor polución

Así, entre los puntos con mayor nivel de polución figura la playa de El Arbeyal, mientras que la playa de San Lorenzo está entre los puntos con menos contaminantes.

Boente resalta que en el estudio no se encontraron concentraciones lo suficientemente altas como para que exista un riesgo para la salud desde el punto de vista toxicológico ni para la fauna o la flora marina, sino que los niveles de metales pesados en la bahía son bajos.

No obstante, la conclusión del estudio es que "recomendamos la implementación de un programa de monitoreo ambiental periódico que incluya muestreo de sedimentos tanto en las zonas de fondo marino como de playa que rodean el Puerto. Además, proponemos el uso de identificadores geoquímicos para rastrear las fuentes de contaminación y evaluar su evolución a lo largo del tiempo", además de controlar la calidad de los vertidos industriales, estableciendo limitaciones, y también revisar las prácticas de gestión de sedimentos relacionadas con el Puerto.

Los elementos químicos analizados se dividieron entre los que son materiales típicos de los fondos marinos (una de estas referencias es el titanio), los que son materiales de origen natural que llegan al mar procedentes de la erosión en tierra (como puede ser el magnesio) y los materiales que son contaminantes de origen industrial (como el plomo).

"Los resultados sugieren que las actividades industriales locales están teniendo un impacto en la composición de los sedimentos costeros, lo que conlleva riesgos ambientales", concluye el estudio, indicando que el análisis efectuado puede servir de "base fiable sobre la cual los encargados de formular políticas, las partes interesadas de la industria y las comunidades locales pueden trabajar juntas para tomar decisiones informadas sobre las medidas para abordar estas cuestiones".