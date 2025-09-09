Un hombre "xusto" para El Natahoyo: estos son los jardines que homenajean a Mariano Castro Ordieres

Ya es oficial: Mariano Castro Ordieres se incorpora con todos los honores al callejero gijonés. La Junta de Gobierno acaba de aprobar designar con el nombre del fundador y alma mater de la agrupación folklórica "Los Xustos" unos jardines que se ubican en la calle La Estrella, en El Natahoyo. Una zona verde colindante con el popular restaurante Savanah y muy próximo al club natación Santa Olaya por un lado y al centro municipal del barrio, por el otro.

El acuerdo que da soporte a la decisión del gobierno local deja claro que esa nombramiento va más allá de un puntual reconocimiento personal. "Dar el nombre de Mariano Castro Ordieres a un espacio público de la ciudad no es solo un tributo a su persona, sino también a lo que representa: la defensa activa de nuestras raíces, la voluntad de tender puentes entre generaciones y la certeza de que la cultura popular es parte esencial de nuestra identidad. Un espacio con su nombre será un lugar para la memoria y también para la inspiración.", se explica. La decisión municipal se avala con la petición popular de cientos de personas y entidades culturales de la ciudad.

Mariano Castro Ordieres nació en Castiello La Marina (Les Mariñes de Villaviciosa), el 2 de marzo de 1919. Heredero de una tradición familiar vinculada al baile –el apodo “Xusto la Llastra” formaba parte de la historia de su casa–, inició muy joven el camino que lo acabaría llevando a ser referente de la cultura popular asturiana. Un camino que compartio con su esposa, María Ángeles Ceñal, con la que formó un pareja de baile de salón y moderno.

Una vista de la zona verde que llevará el nombre del folklorista. / R. V.

Tras una estancia en Madrid, se instala en Gijón donde abre una academia de baile, en el salón La Armonía, en El Coto.Poco después, se incorpora a la Compañía Asturiana de Antonio Medio. Con su mujer y Los Mariñanes hace teatro y baile asturiano y otros números artísticos, recorriendo casi toda España. Fue en 1953 cuando puso en marcha "Los Xustos" y bajo su dirección, se recuerda en el acuerdo de gobierno, " la agrupación fue construyendo un repertorio amplio y cuidadosamente documentado, en el que la fidelidad a los pasos, ritmos y vestimentas se integraba con una presentación escénica capaz de atraer a espectadores ajenos a la tradición asturiana. "Los Xustos" llevaron el folklore asturiano a toda España y tuvieron presencia en escenarios de Europa y América. Entre los reconocimientos recibidos destacan el Primer Premio en el Certamen de Exaltación a la Danza Española de Madrid (1958) o el Premio Martínez Torner (1970) o la invitación como grupo de honor en eventos internacionales.

Castro fue, además y sobre todo, un gran maestro. Se recuerda que " entendía la enseñanza del folclore como un ejercicio de responsabilidad. Impulsó clases, talleres y colaboraciones con centros escolares y asociaciones culturales, convencido de que el futuro de las tradiciones dependía de su presencia en la vida cotidiana. Nunca concibió la cultura como un adorno o un lujo, sino como un elemento central de la convivencia".

Mariano Castro Ordieres, en una actuación con su grupo. / Lne

Después de un viaje a Holanda, con "Los Xustos", Castro Ordieres, fallecía en el Hospital de Jove el 21 de noviembre de 1988. Tras su fallecimiento, la agrupación continuó bajo la dirección de su hijo, manteniendo viva una herencia que el propio Ayuntamiento reconoció en 2006 con la concesión de la Medalla de Plata de la Villa.

En 2014, el Centro Asturiano de Madrid otorgó a “Los Xustos” el Urogallo de Bronce, confirmando su condición de grupo folclórico más antiguo de Asturias.

Para el Ayuntamiento de Gijón "este homenaje, impulsado desde el propio tejido social, es una forma de reafirmar el valor de quienes dedican su vida a proyectos que fortalecen la identidad colectiva" y se espera que integrar el nombre de Mariano Castro Ordieres en nuestro paisaje urbano es reconocer que Gijón es, en parte, el fruto de su esfuerzo y de su visión, y que su legado forma ya parte de la historia viva de la ciudad".