Localizan en buen estado al hombre de 44 años desaparecido desde el viernes en Gijón

La búsqueda para localizar al gijonés desaparecido desde el pasado viernes, día 5 de septiembre, ha finalizado. Carlos L. G., al que se le perdió la pista en el entorno del barrio de La Calzada, ha sido localizado con vida y en buen estado. Así lo han confirmado desde la familia de este hombre, que agradecen, además, la movilización social para dar con su paradero desde que se difundió su fotografía.

Del desaparecido, de 44 años, se tuvo noticias por última vez el pasado viernes, en La Calzada. "Sabemos que tuvo una pelea en un pub del barrio y desde entonces, nada", contaba su hermana tras denunciar la desaparición. Acudieron a la Policía al no tener noticias y que el telefóno no les daba señal cuando le llamaban. Ahora, tras varios días de preocupación, la familia ya está tranquila.