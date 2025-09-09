El Santa Olaya pone el broche a unas fiestas "impresionantes": "Este año han sido una barbaridad"

El Club Natación Santa Olaya se despidió ayer de sus fiesta sociales 2025 con un amplio abanico de actividades para todas las edades, desde la XXXV Cross Subida a la Campa Torres hasta las actuaciones musicales pasando por tradicional comida de hermandad de socios. Y pusieron el broche con una gran afluencia. "Las fiestas de este año han sido una barbaridad, la gente estuvo encantada, cómoda y se sintieron como en su casa, que al final, es lo que es, además participaron y colaboraron entre todos para que todo saliese así de bien", dijo orgulloso el presidente del club, Gonzalo Méndez.

La última jornada de las fiestas se vivió también con una afluencia "impresionante", empezando por el famoso triatlón, que, de los 131 asistentes el año pasado, se llegó a los 190 este año. "La Subida a la Campa fue increíble, mientras que el año pasado se apuntaron más de 200 personas, este año subieron más de 34o", explicó Méndez, y aclaró que muchos veteranos se apuntaron a esta edición "para correr y homenajear a su amigo" Daniel Ordoñez, uno de los propulsores de esta actividad, que falleció a principios de año.

Homenaje a Daniel Ordóñez

Además, la comida de hermandad que tuvo lugar ayer acogió en el interior de la carpa a 530 personas, mientras que el año pasado asistieron 400 socios. "En cada fiesta siempre aspiras a superarte, y en la comida logramos ser más personas que el año pasado, y eso solo en el interior, porque fuera de la carpa también se puede comer y hay mucho ambiente", añadió Méndez.

Tras la subida a la Campa Torres, muchos de los asistentes acudieron a la misa organizada en el Salón de Actos del Club, y seguido, tuvo lugar un concurso de decoración de mesas en la carpa.

Por la tarde, el club olayista acogió una sesión de juegos tradicionales, la proyección de películas de "Harry Potter" y la actuación musical "Moriarty". Además, hasta las 20.00 horas, todos los asistentes podían disfrutar de los hinchables de adultos y de niños en el polideportivo.

Subida a la Campa

Los pronósticos se cumplieron y Alejandro Onís volvió a imponerse en el 25 Cross Subida a la Campa Torres. Mejorando, eso sí, su propia marca personal, completando el recorrido de 12 km con 380 m de desnivel en 38:34 con una diferencia de casi tres minutos con respecto al segundo clasificado. En cuanto a las mujeres, Itziar Méndez, se impuso por diez segundo a la Olayista Aroa Calvo con un tiempo de 50:37.

Los cinco primeros clasificados en categoría masculina fueron:

Alejandro Onís Ángel Fernández Marco García Juan Ojanguren Iván Granda

Y las cinco primeras clasificadas: